В Пензенской области за сутки подтверждено 396 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 19 ноября 2021. PenzaNews. 396 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 232 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 пятницы, 19 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 87 тыс. 593 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 60 тыс. 386.

Умерли 3 тыс. 987 человек. За последние сутки зарегистрировано 18 летальных исходов.

В России зафиксировано 9 млн. 257 тыс. 68 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 37 тыс. 156 человек.

За весь период в стране выздоровели 7 млн. 956 тыс. 254 пациента, из них 37 тыс. 4 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 261 тыс. 589, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 254 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 ноября 2021 года.

