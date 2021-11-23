В Пензенской области за сутки подтверждено 392 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 23 ноября 2021. PenzaNews. 392 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 268 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.40 вторника, 23 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 89 тыс. 156 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 61 тыс. 480.

Умерли 4 тыс. 78 человек. За последние сутки зарегистрировано 19 летальных исходов.

В России зафиксировано 9 млн. 400 тыс. 835 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 33 тыс. 996 человек.

За весь период в стране выздоровели 8 млн. 89 тыс. 694 пациента, из них 36 тыс. 51 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 266 тыс. 579, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 243 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 ноября 2021 года.

