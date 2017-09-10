Избирательные участки открылись для голосования в Пензенской области Политика

Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. 1 тыс. 102 избирательных участка в Пензенской области открылись для голосования на выборах депутатов Законодательного собрания шестого созыва и представительных органов власти на местах в 8.00 воскресенья, 10 сентября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Все они будут работать ровно до 20.00, после чего начнется подсчет голосов.

Правопорядок и общественную безопасность обеспечивают более 1 тыс. 400 сотрудников полиции и свыше 600 бойцов Росгвардии.

Выборы в Законодательное собрание Пензенской области являются региональными. Они проходят по смешанной системе: на 5-летний срок из 36 депутатов 18 будут избраны по партийным спискам, еще 18 — по одномандатным округам.

В связи с этим каждому избирателю на участках выдают два бюллетеня. Первый — для голосования за одну из 10 партий, чьи списки ранее зарегистрировал облизбирком. По второму бюллетеню избиратель может отдать предпочтение конкретному кандидату.

Графа «Против всех» в обоих бюллетенях отсутствует.

Для прохождения в региональный парламент партиям необходимо преодолеть 5-процентный барьер, а кандидатам в округах — получить относительное большинство голосов.

Выборы в Законодательное собрание Пензенской области будут считаться состоявшимися при любой активности граждан, имеющих право голоса, поскольку порога явки нет.

Кроме региональных выборов, в единый день голосования проходит избрание депутатов собраний представителей 24 районов и города Сердобска.

Новые народные избранники также появятся в 46 комитетах местного самоуправления.

Помимо этого, проводятся довыборы депутатов собраний представителей Заречного, Кузнецка и Спасска, а в Пензенскую городскую думу избирают депутатов по трем одномандатным округам — №№3, 21 и 28.

По данным облизбиркома, на 1 июля 2017 года в Пензенской области было зарегистрировано 1 млн. 88 тыс. 859 избирателей.

Общее число всех кандидатов составляет 1 тыс. 428 человек, из них 410 претендуют на кресла в региональном парламенте.

Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) в Пензенской области на выборах 10 сентября не используются.

Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона.

В структуру Заксобрания входят президиум, председатель, два его заместителя (один из них первый), четыре комитета, их председатели и заместители, а также одна комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и депутатской этике.

В компетенции регионального парламента находятся принятие устава и законов Пензенской области, иных нормативных правовых актов, внесение в них изменений и дополнений; осуществление законодательной инициативы в Федеральном Собрании Российской Федерации; наделение полномочиями члена Совета Федерации — представителя от Законодательного собрания; выражение недоверия губернатору; дача согласия на назначение председателя правительства региона; принятие правовых актов по вопросам административно-территориального устройства Пензенской области и иные полномочия.

Основной формой работы Законодательного собрания является сессия.

Очередные сессии созываются председателем регионального парламента и проводятся не реже одного раза в три месяца.

Внеочередные сессии созываются по инициативе не менее одной трети от установленного числа депутатов, а также председателя Заксобрания либо губернатора Пензенской области.