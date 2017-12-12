К фаер-акции против Тузова может быть причастен высокопоставленный чиновник — мнение Политика

Пенза, 12 декабря 2017. PenzaNews. Высокопоставленный чиновник регионального уровня может быть причастен к фаер-акции против деятельности учредителя и главного редактора одного из сетевых СМИ, бывшего сотрудника ФСБ на пенсии Александра Тузова, который также является членом общественного совета при УМВД России по Пензенской области. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказал источник, длительное время взаимодействующий с органами госвласти по вопросам информационной политики.

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«Во-первых, для понимания: власть в области с 2015 года окрепла, началась «перезагрузка». Тузов, видимо, считает, что «перезагрузка» — это глобальное обновление, замена множества «старых» лиц на новые. Но это не так. Логика государственного механизма проста: никто не должен оказывать влияние на общественно-политические процессы, кроме самой власти. Для достижения этой цели могут временно использоваться различные инструменты, например, СМИ. Тузов, как можно предположить, являлся таким инструментом: посредством в том числе его статей шла «подгонка деталей» в системе госуправления. Постепенно — к весне этого года — власть в регионе пришла в равновесное состояние, улеглись «бури», связанные со сменой первого лица. К этому же времени, думаю, многие заметили, что и поведение Тузова изменилось. Он, вероятнее всего, чувствуя сопричастность к «великим» делам, перестал считать себя «политическим инструментом», ведь он сам теперь уже якобы может «вершить судьбы» чиновников! Можно, кстати, посмотреть статьи того периода — хотя бы о том, что « невключение второй ступени рискует уничтожить весь корабль ». Не только мне тогда стало отчетливо ясно, что Тузов уже напрямую пытается управлять губернатором Белозерцевым», — пояснил свое видение ситуации эксперт.

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При этом он напомнил, что почти сразу же «прилетела ответка», которая вызвала широкий резонанс, докатившийся и до Нижнего Новгорода, и до Старой площади в Москве.

«На тот момент, как мне кажется, было очень важно успокоить «писателя», чем-то заинтересовать его как малого ребенка — игрушкой, например. И это удалось. По моим наблюдениям, с появлением квадрокоптера — кстати, оставим за скобками то, на какие деньги он был приобретен — количество видеоконтента возросло, а количество скандальных публикаций уменьшилось. Можно даже сказать, что те, кого еще вчера в интернете регулярно «поливали помоями», едва ли не в одночасье стали грамотными и умными управленцами. Однако время от времени на том же сайте все равно появляется негатив про людей из команды лидера. Очевидно же: если бы областной начальник захотел, то он бы давно уволил неугодных чиновников, для этого у него есть все необходимое. А не делает он этого потому, что считает этих людей членами своей команды: надежными, преданными, профессиональными. «Обливая грязью» этих людей, получается, автор «льет грязь» и на шефа? Думаю, именно так такие «писатели» и превращаются в изгоев для власти», — сказал источник.

Он также высказал мнение, что акция со свиной головой, за организацию которой суд оштрафовал координатора реготделения «Левого фронта» Виктора Хомца на 10 тыс. рублей, не только дала колоссальный информационный эффект, но и в определенном смысле «отрезвила» Александра Тузова.

«Вообще для Тузова сейчас лучше всего уйти в тень, например, объявить, что ресурс закрыт на реконструкцию, что скоро почитатели его таланта увидят некую новую версию. Самому же — тихо перебраться на работу пресс-секретаря в одну из госкомпаний. По сложившейся традиции, ему, конечно, об этом напрямую никто не скажет, но если он этого не сделает, то давление, скорее всего, усилится. Если он не остановится, то скандал с «Левым фронтом» будет разгораться все сильнее, а это будет вести к дестабилизации общественного пространства в области. В этом, вполне вероятно, будет обвинен именно Тузов, потому что он не смог остановиться в нужный момент, ввязался в скандал, поднимая рейтинги «красных радикалов», — предположил собеседник агентства.

Помимо этого, он напомнил, что в последнее время на сайте «Левого фронта» стали систематически появляться материалы двухлетней давности из «Авторского блога Александра Тузова» с явно негативным оттенком о деятельности Ивана Белозерцева.

«На самом деле это «черная метка» для человека, который «поливал грязью» лично Ивана Белозерцева, когда тот уже был руководителем региона. Думаю, для любых серьезных политических и бизнес-структур спустя некоторое время — если публикации будут продолжены в том же духе и вскроются новые факты — может стать доминирующим тезис о том, что Александр Тузов ненадежный партнер, с которым в любой момент можно влипнуть в неприятную историю, что он запросто может развернуться на 180 градусов и предать. Все мы помним неприятный инцидент с Максимом Денисовым, а ведь столько лет друг друга знали, и такое дело», — сказал источник.

Кроме того, он выразил мысль, что «писатель» просто заигрался».

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«Возможно, он думал, что «заказ» на вице-губернатора Савина и мэра Кувайцева шел с самого верха, и не предполагал, например, что это могли быть персональные поручения, инициативы и «хотелки» конкретного человека, с которым тот поддерживал связь. Мне кажется, в нынешней ситуации он превратился в серьезную проблему и для власти, и для самого «связного», которого все это тянет на политическое дно. Если человеку, которого из-за его функционала принято называть «куратором», первое лицо все чаще и чаще задает вопрос о том, кто давал команду писать негатив про членов правительства, а тот постоянно отвечает, что «это не мы», а личная инициатива «нашего журналиста», то такое положение дел областного начальника вряд ли долго устроит», — отметил эксперт.

По его мнению, самое правильное сейчас — дистанцироваться от «проблемного гражданина», отказаться от общения с ним или хотя бы свести его к самому минимуму.

«Возможно, к «поросячьей акции» причастен один из высокопоставленных чиновников правительства области. Не исключено, что даже сама Лариса Рябихина хочет «избавиться» от ставшего ненужным «чемодана без ручки». Однако сказать об этом напрямую нельзя: он слабо контролируемый и может начать сдавать «своих», а это провал. В этом контексте акция может являться сигналом, чтобы фигурант взял себя в руки», — резюмировал собеседник агентства.