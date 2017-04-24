Суд назначил штраф за фаер-акцию против Тузова, «Левый фронт» объявил сбор денег Общество

Пенза, 11 декабря 2017. PenzaNews. Координатор регионального отделения «Левого фронта» Виктор Хомец оштрафован на 10 тыс. рублей после проведения фаер-акции против деятельности учредителя и главного редактора одного из сетевых СМИ, бывшего сотрудника ФСБ на пенсии Александра Тузова, который также является членом общественного совета при УМВД России по Пензенской области.

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Железнодорожный районный суд Пензы признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

С учетом исключительных обстоятельств, связанных с характером правонарушения и его последствиями, активисту назначен штраф в размере меньше минимально предусмотренного.

Как сообщил ИА «PenzaNews» пресс-секретарь реготделения движения «Левый фронт» Сергей Падалкин, в ближайшее время исполкому предстоит решить, будет ли обжалован судебный акт.

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«Левый фронт» нисколько не сожалеет о проведенной акции прямого действия и считает, что Тузов получил по заслугам. Мы благодарны всем за слова поддержки и объявляем сбор денег на оплату штрафа и работу юристов», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что ранее «под удары Тузова попали многие общественные деятели, политические активисты, журналисты, чиновники».

«Если каждый из них скинется, то мы сможем не только оплатить штраф и работу юристов, но и проводить яркие акции и в последующем», — отметил Сергей Падалкин.

По его словам, в интернете будет публиковаться подробный отчет о том, какая сумма поступила и сколько человек пожертвовали средства, но без указания фамилий, поскольку «деньги могут перевести и высокопоставленные чиновники, которым хотелось бы остаться анонимными».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проведенная 24 ноября в Ахунах акция прямого действия против Александра Тузова и распространения в СМИ недостоверной информации, основанной на слухах и домыслах, стала уже четвертой по счету в этом году.

Три предыдущие были проведены гражданскими активистами в апреле. Акции протеста прошли в виде одиночных пикетов с использованием плакатов с надписями-хештегами #ХватитКормитьТузова и #ТузовХватитВрать.

Самая первая акция против Александра Тузова состоялась около здания правительства Пензенской области 24 апреля. Ее заметили чиновники, которые утром спешили на работу. Позже акция получила огласку в СМИ, затем ее активно растиражировали в соцсетях вместе со статьей « В чем фишка Тузовгейта? », вызвавшей широкий общественный резонанс не только в Пензе, но и далеко за ее пределами.

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Вторая акция состоялась в тот же день в Ахунах по адресу: Пенза, улица Спартаковская, 9Б, где зарегистрирована редакция сетевого СМИ, владельцем которого является Александр Тузов.

Третье протестное мероприятие прошло 28 апреля в городе «Спутник» — около офиса компании «Термодом», генеральным директором которой является Рафик Ибрагимов.

Гражданские активисты тогда пообещали, что кампания #ХватитКормитьТузова и #ТузовХватитВрать будет продолжена.

В итоге 24 ноября «Левый фронт» провел акцию против Александра Тузова по адресу редакции его СМИ.

Один из активистов положил к калитке свиную голову, а второй развернул большой черный баннер с надписью «Тузов, от твоей писанины смердит!» После этого они вместе прикрепили плакат к деревьям. Затем активисты развернули флаг «Левого фронта» и зажгли красные дымовые шашки. Прохожие с большим интересом наблюдали за происходящим.