В пензенском штабе Путина прошло первое заседание Политика

Пенза, 17 января 2018. PenzaNews. Первое заседание регионального предвыборного штаба в поддержку действующего президента России Владимира Путина, который заявил об участии в выборах главы государства 18 марта 2018 года в качестве самовыдвиженца, состоялось в Пензе в среду, 17 января.

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Его провел председатель торгово-промышленной палаты региона Владимир Подобед, который вошел в число доверенных лиц Владимира Путина.

В заседании приняли участие известные жители региона, в том числе руководители бюджетных учреждений — главврач федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Владлен Базылев, директор пензенской областной библиотеки Марина Осипова и директор государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» Тамара Мельникова.

Кроме того, на него были приглашены представители некоммерческого сектора и различных объединений — в частности, член Общественной палаты России Мария Львова-Белова, глава регионального исполкома ОНФ Сергей Мельников, председатель правления региональной общественной организации «Российского союза ветеранов Афганистана» Владимир Холзинев, руководитель ассоциации ветеранских организаций «Держава» Олег Шибаев, глава молодежного парламента Андрей Сушков и другие.

По некоторым данным, в штабе также присутствовал член президиума регионального политсовета «Единой России» Евгений Сиротский, ранее возглавлявший департамент информационной политики и СМИ Пензенской области.

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По имеющимся сведениям, на мероприятие был приглашен узкий круг «лояльных» СМИ.

В независимое агентство «PenzaNews», журналисты которого еще накануне пытались выяснить, каким образом будет организована работа пензенского штаба Владимира Путина, информация о заседании поступила примерно за полчаса до его начала, в связи с чем направить корреспондента на место не было возможности.

На вопрос о том, по какой причине мероприятие, знаменующее собой открытие штаба, не было анонсировано заблаговременно, позвонивший в редакцию волонтер сообщил, что «так получилось».

В пресс-службе федерального избирательного штаба Владимира Путина заняли двойственную позицию: сначала пообещали предоставить сведения о проводимой в Пензе работе, а спустя сутки заявили, что не дают справочной информации.