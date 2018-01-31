Иван Белозерцев занял 24 место в годовом медиарейтинге губернаторов по теме ЖКХ Политика

Пенза, 31 января 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев занял 24 место в медиарейтинге глав российских регионов, составленном компанией «Медиалогия» за 2017 год на основе анализа сообщений в СМИ, посвященных теме ЖКХ.

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Лидером стал мэр Москвы Сергей Собянин, медиаиндекс которого достиг 233 тыс. 356,5 пункта.

У Ивана Белозерцева данный показатель составил 14 тыс. 240,4 пункта.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании «Медиалогия», СМИ активно освещали визит премьер-министра РФ, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Пензу, в рамках которого он в сопровождении губернатора посетил микрорайон «Спутник», после чего провел встречу с главой региона, а затем — совещание по вопросам жилищного строительства.

Также в числе заметных информационных поводов названа авария на ТЭЦ-1 в Пензе, после которой Иван Белозерцев поручил решить вопрос с закупкой передвижных котельных, а также премировать работников, занимавшихся восстановлением теплоснабжения.

Кроме того, активно освещалась реализация проекта «Безопасные и качественные дороги» в Пензенской агломерации. По словам губернатора, область получила в 2017 году более 600 млн. рублей и справилась с поставленными задачами.

Помимо этого, СМИ цитировали слова Ивана Белозерцева о том, что Пензенская область готова к зиме в полном объеме и на 100% обеспечена топливно-энергетическими ресурсами.

Медиарейтинг компании «Медиалогия» построен на основе базы СМИ, включающей в себя более 43 тыс. источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Он сформирован на основе медиаиндекса — показателя, позволяющего качественно проанализировать состояние информационного поля, формируемого вокруг персоны. Он учитывает индекс цитируемости, характер упоминания того или иного объекта в сообщении, а также заметность публикации или сюжета.

Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.