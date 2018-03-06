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Отставка Юрия Рузляева и аварии на теплосетях попали в рейтинг «Петербургской политики»

19:50 | 06.03.2018 | Политика

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Пенза, 6 марта 2018. PenzaNews. Аналитики фонда «Петербургская политика» назвали отставку начальника УМВД России по Пензенской области Юрия Рузляева, состоявшуюся в день задержания его заместителя Наримана Алтынбаева по подозрению в превышении полномочий, и аварии на теплосетях в Пензе, из-за которых без отопления остались около 180 домов, негативными событиями, повлиявшими на рейтинг социально-политической устойчивости региона за февраль 2018 года.

Отставка Юрия Рузляева и аварии на теплосетях попали в рейтинг «Петербургской политики»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

К позитивным они отнесли подписание губернатором Иваном Белозерцевым меморандума о взаимодействии с Внешэкономбанком, открытие центра молодежного инновационного творчества «InnStudio» в Каменке, а также заключение соглашения с фондом «Талант и успех» по созданию в Пензе центра поддержки одаренных детей.

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Пензенская область покинула группу регионов с максимальной устойчивостью — рейтинг

Итоговый рейтинг Пензенской области по сравнению с предыдущим месяцем не изменился и составил 7,7 пункта. Регион по-прежнему входит в группу субъектов РФ с высокой устойчивостью.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Пензенская область находится в ней около года — с тех пор, как по результатам мая 2017-го покинула группу регионов с максимальной устойчивостью.

Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется ежемесячно с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах России, который определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале.

Внутри рейтинга регионы разделены на категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы по динамике за последний месяц.
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