Доход главы пресс-службы Заксобрания Марины Тимохиной составил почти 1,1 млн. рублей Политика

Пенза, 13 мая 2018. PenzaNews. Декларированный доход руководителя пресс-службы Законодательного собрания Пензенской области Марины Тимохиной за 2017 год составил около 1,1 млн. рублей, что соответствует уровню 2016-го.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она по-прежнему владеет 1/3 доли квартиры площадью около 53 кв. метров.

В пользовании у нее находятся земельный участок площадью более 7 соток и садовый дом площадью 25 кв. метров.

Супруг Марины Тимохиной получил в 2017 году доход в размере 265 тыс. 469 рублей, что примерно на 11 тыс. рублей больше, чем годом ранее.

Ему принадлежат 1/3 доли квартиры площадью около 53 кв. метров, земельный участок площадью более 7 соток и садовый дом площадью 25 кв. метров.

Читайте также

Годовой доход пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной превысил 1,3 млн. рублей

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», доход председателя Законодательного собрания Пензенской области Валерия Лидина за 2017 год составил почти 5 млн. рублей, его заместителей Сергея Егорова, Вячеслава Космачева и Владимира Полукарова — свыше 5,5 млн. рублей, более 2,7 млн. рублей и около 1,6 млн. рублей соответственно.

Максимальный годовой доход среди депутатов регионального парламента — около 142 млн. рублей — получил руководитель ООО «Никольский хлеб» Юрий Старкин, минимальный — председатель совета реготделения общественной организации «Деловая Россия», гендиректор ООО «Электра» Михаил Лисин, заработавший чуть более 143 тыс. рублей.