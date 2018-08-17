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Лидин, Супиков и Мутовкин посетят заседание «Единой России» по вопросу пенсионной реформы

14:55 | 17.08.2018 | Политика

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Пенза, 17 августа 2018. PenzaNews. Делегация Пензенской области примет участие в совместном заседании Генсовета и совета руководителей фракций «Единой России», посвященном итогам общепартийного обсуждения пенсионной реформы, которое состоится в Москве в предстоящий понедельник, 20 августа.

Лидин, Супиков и Мутовкин посетят заседание «Единой России» по вопросу пенсионной реформы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Мероприятие посетят секретарь пензенского реготделения «Единой России», председатель Законодательного собрания области Валерий Лидин, а также главы фракций партии в региональном парламенте и гордуме — генеральный директор АО «Пензенская областная агропромышленная корпорация» Вадим Супиков и руководитель ООО «Строительный ресурс» Владимир Мутовкин.

По данным пресс-службы реготделения партии, заседание начнется в Центральном исполнительном комитете «Единой России» на Кутузовском проспекте в 14.00.

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Предполагается, что по его итогам будет выработана позиция фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ относительно пенсионной реформы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 19 июля правительственный законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин с 55 до 63, прошел первое чтение в Госдуме России.

Срок предоставления поправок ко второму чтению был продлен до 24 сентября.

21 августа в Госдуме России состоятся большие парламентско-общественные слушания. Предложение об их проведении поддержали руководители всех фракций.

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