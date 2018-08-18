Камнев назвал своевременным законопроект Афонина о помощи обманутым дольщикам Политика

Пенза, 18 августа 2018. PenzaNews. Член президиума Центрального комитета КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, глава фракции коммунистов в Законодательном собрании области Георгий Камнев назвал «очень правильным и своевременным» внесенный депутатом Госдумы, зампредом ЦК Компартии России Юрием Афониным законопроект №513907-7, в котором предлагается использовать для помощи обманутым дольщикам компенсационные фонды саморегулируемых организаций (СРО).

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«В этих фондах накоплено порядка 70–80 млрд. рублей. На днях эту идею поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Речь идет о помощи дольщикам, заключившим договоры до 2017 года (для помощи тем, кто заключил договоры долевого строительства позднее, создан специальный компенсационный фонд). Спикер Госдумы на встрече с дольщиками в Саратове дал поручение изыскать возможность использования для достройки проблемных домов средств, ранее внесенных застройщиками на счета СРО», — написал Юрий Афонин на своей странице в Facebook.

«Очень надеюсь, что действующий состав Госдумы так же, как и спикер, одобрят внесенный мною законопроект, и он будет принят. Ведь ситуация с долгостроями в ряде регионов зашла слишком далеко, а использование средств из компенсационных фондов строительных СРО позволило бы без привлечения бюджетных средств сделать важный шаг в решении проблемы обманутых дольщиков в Российской Федерации», — добавил депутат Госдумы.

Первым это сообщение, распространенное в социальной сети, прокомментировал Георгий Камнев, пообещав направить в Москву письмо поддержки законодательной инициативы.

«Очень правильное и своевременное предложение. Сотни тысяч людей по всей стране ждут, когда решится один из главных вопросов их жизни — вопрос с жильем. Было бы здорово, если объединения обманутых дольщиков со всех регионов отправили письма поддержки этой инициативы. Мы в Пензе на следующей неделе это сделаем», — написал первый секретарь обкома КПРФ.

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Обманутые дольщики провели пикеты в Пензе по случаю Дня строителя

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с ноября 2017 года пензенские обманутые дольщики, которые объединись в «Бездомный полк», провели шесть полноценных митингов и множество одиночных пикетов, в том числе в Москве — у зданий Госдумы, «Останкино» и администрации президента РФ.

В начале июля после небольшого перерыва они заявили о готовности вновь выходить на пикеты, так как заметных результатов в работе по достройке их домов не наблюдается.

18 июля представители «Бездомного полка» потребовали отставки главы Минстроя Пензенской области Александра Гришаева.

10 августа дольщики, вложившие деньги в новое жилье, но так и не получившие обещанных квартир, провели серию одиночных пикетов в центре Пензы — около здания областного драмтеатра, где в этот день состоялось торжественное собрание по случаю Дня строителя.