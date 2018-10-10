Падалкин считает, что Краснов не готов к «общественному диалогу» Политика

Пенза, 10 октября 2018. PenzaNews. Координатор «Левого фронта» в Поволжье Сергей Падалкин, ранее предложивший руководителю реготделения «Боевого братства» Юрию Краснову провести встречу с участием оппозиции, НКО и СМИ, считает, что тот не готов к «общественному диалогу», о котором он сам говорил 28 сентября в ходе экстренной пресс-конференции в доме молодежи, где была зачитана резолюция с осуждением действий комсомольцев против депутата-транспортника Андрея Фомина, забросавших его на крыльце мэрии Пензы закладками «Банка приколов».

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Оппозиционер напомнил, что на минувшей неделе, озвучивая свое предложение, он дал слово, что если такой круглый стол состоится и будет объективно освещен в СМИ, то «Левый фронт» в Пензенской области откажется от так называемых «акций прямого действия».

Сергей Падалкин отметил, что какого-либо ответа, которого он ждал до 9 октября, так и не получил ни от Юрия Краснова, ни от любого другого участника пресс-конференции общественников, принявших резолюцию.

По словам координатора «Левого фронта» в Поволжье, в итоге он сам решил позвонить руководителю «Боевого братства», чтобы прояснить этот вопрос, однако оказалось, что Юрий Краснов ничего не знает о предложении, хотя соответствующая информация была размещена в СМИ и социальных сетях.

«Пришлось вкратце пересказать ему суть предложения о проведении круглого стола. Пояснил, что мы готовы к диалогу; готовы выслушать все претензии в наш адрес; готовы собраться в доме молодежи. В ответ на это Юрий Владимирович [Краснов] сказал, что ничего организовывать не будет; что раз нам надо, мы и должны организовывать; но он готов прийти, если его пригласят», — пояснил Сергей Падалкин, отметив, что разговор длился около 12 минут и был очень напряженным.

Оппозиционер добавил, что на вопрос о том, может ли Юрий Краснов как заместитель директора многофункционального молодежного центра предоставить площадку в доме молодежи для проведения встречи, тот ответил, что такие вопросы не решает.

Кроме того, по словам Сергея Падалкина, Юрий Краснов отверг мысль о том, что представители НКО провели мероприятие в доме молодежи 28 сентября якобы по указанию заместителя председателя правительства Пензенской области Василия Трохина, курирующего внутреннюю политику.

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«По итогам разговора стало понятно, что представители общественных организаций, которые собирались в доме молодежи с целью осудить «экстремизм» и призвать нас к «общественному диалогу», сами к этому диалогу не готовы и, возможно, действовали не из благих побуждений, а по приказу сверху», — прокомментировал координатор «Левого фронта» в Поволжье.

По его мнению, «у власти был шанс исправить ситуацию, но она от него отказалась».

«Когда оппозиция согласилась на диалог и прямо заявила о том, что готова отказаться от жестких акций, Василий Трохин на это не пошел. На наш взгляд, это говорит о том, что ему выгодно, чтобы общественно-политическая ситуация в регионе оставалась неспокойной, а акции оппозиции попадали в обзоры различных фондов вроде «Петербургской политики» и снижали рейтинг губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева», — предположил Сергей Падалкин.