В Пензе зарегистрированы еще 20 участников праймериз «Единой России» Политика

Пенза, 25 апреля 2019. PenzaNews. Региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования с целью отбора кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России» зарегистрировал еще 20 участников праймериз, в результате чего их общее число достигло 159 человек.

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Среди них — учитель начальных классов школы №9 Ксения Потанина, двое учителей школы №56 — педагог начальных классов Марина Вишневская и Елена Хозяинова, которая учит детей математике, воспитатель детского сада №31 «Волшебная страна» Ольга Шило, педагог-психолог детсада №147 «Золотая рыбка» Юлия Щербакова, доцент кафедры «Строительные конструкции» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Максим Арискин.

Также в качестве участников праймериз зарегистрированы директор многофункционального молодежного центра Олег Куроедов и его заместитель по организационно-творческой деятельности Сергей Зиновьев.

Кроме того, свои силы в предварительном голосовании попробуют представители сферы культуры и здравоохранения — руководитель литературно-драматургической части пензенского театра юного зрителя Елена Юсупова и главный администратор того же учреждения Лариса Каменщикова, заведующая городской библиотекой №17 Ирина Кохова, специалист по охране труда пензенской областной офтальмологической больницы Константин Карнеев и специалист по закупкам пензенской районной больницы Алися Кудашева.

Помимо этого, кандидатами стали заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела финансового управления Пензы Мария Макарова, директор по развитию и маркетингу ООО «АлексСтрой» Роза Анохина, администратор ООО «Гурман» Людмила Вертаева, индивидуальный предприниматель Сергей Бурмистров, юрисконсульт производственно-коммерческой фирмы «Термодом» Андрей Макаров, специалист по телефонным продажам компании «МегаФон» Дина Бибарсова и временно неработающий Кирилл Потыков.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 21 февраля был создан региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования с целью отбора кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России».

18 марта были зарегистрированы 10 участников праймериз, 22-го и 29-го числа — еще 17 и 16 человек соответственно, 5 апреля — 15, 13 числа — 22, 17-го — 37, 19-го — 22.



Прием документов от желающих попробовать свои силы продлится по 30 апреля. Предварительное голосование состоится 26 мая.