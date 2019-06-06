Подписано соглашение от сотрудничестве между Пензенской областью и Кузбассом Политика

Санкт-Петербург, 6 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписали соглашение и план мероприятий по сотрудничеству в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 6 июня.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, документом предусмотрено проведение совместных выставок продукции, сотрудничество в сфере разработки и освоения наукоемких производств, обмен опытом в сфере здравоохранения и совершенствования лечебно-профилактической помощи населению, в области благоустройства территорий и сохранения архитектурного наследия, установление деловых связей между субъектами малого и среднего бизнеса.

Во время встречи стороны обсудили возможность организации взаимных бизнес-миссий с целью расширения рынков сбыта для предприятий Пензенской области и Кузбасса. Речь шла, в частности, о системах безопасности производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко и продукции для угледобывающей отрасли АО «НПП «Рубин».

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Иван Белозерцев пригласил представителей культурного, научно-производственного и предпринимательского сообществ Кемеровской области к участию в крупнейших культурных и социально-значимых мероприятиях, таких как международный фестиваль джазовой музыки «Jazz May», лермонтовский праздник в «Тарханах», форумы «Secon» и «InnoMed».

«Считаем перспективными развитие сотрудничества и взаимный обмен опытом, региональными практиками в области здравоохранения и образования, науки и искусства, информационных коммуникаций и транспорта, архитектуры и строительства, туризма и спорта, молодежной и семейной политики, работы с некоммерческими организациями», — сказал глава региона.

Он выразил уверенность, что расширение двусторонних связей послужит интересам жителей обоих регионов.