Валерий Савин рассказал, что думает о событиях в Чемодановке Политика

Пенза, 19 июня 2019. PenzaNews. Бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, курировавший на этом посту в том числе вопросы внутренней политики и взаимодействие с правоохранительными структурами, рассказал ИА «PenzaNews», что думает о произошедшем в селе Чемодановка Бессоновского района конфликте, который привел к гибели человека.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я полтора года как бы эту тему не отслеживал и не знаю, что там происходило, какая там была обстановка, но одно могу сказать, что любую ситуацию всегда можно, так сказать, «вырулить» и [...] не допустить самого страшного — кровопролития», — сказал собеседник агентства.

Он предположил, что конфликт в Чемодановке «возник не вчера», а «назревал в течение определенного промежутка времени», поэтому «ситуацию нужно было каким-то образом нивелировать».

«Я считаю, что во многом здесь не доглядели местные власти, которые должны были, так сказать, бить во все колокола и привлекать в том числе федеральные структуры», — пояснил бывший вице-губернатор.

В продолжение темы Валерий Савин выразил мнение о том, что «органы правопорядка здесь не сработали».

«Они должны были эту ситуацию, так сказать, держать под контролем и не допускать возникновения такой ситуации», — отметил он.

В частности, экс-чиновник задался вопросом об эффективности работы органов МВД и прокуратуры.

Валерий Савин напомнил, что заместитель прокурора Бессоновского района Михаил Апаров в качестве гособвинителя на протяжении нескольких месяцев участвует в судебных слушаниях по уголовному делу, в рамках которого он обвиняется в мошенничестве.

«Сидит тут целыми днями в нашем деле, […] он не занимается Бессоновкой вообще. Так о чем там можно вообще говорить? Бросили Бессоновку, бросили Чемодановку. Все занимаются «делом Савина», [...] а в результате вот вам, пожалуйста, кровопролитие. Вот он [Михаил Апаров] сейчас уже в течение нескольких дней не ходит на процесс, потому что петух жареный клюнул в одно место, [...] надо, так сказать, гасить пламя. Но оно уже вспыхнуло», — резюмировал собеседник агентства.

Читайте также

Пензенский губернатор рассказал, как развивались события в Чемодановке

Валерий Савин в разные годы работал в администрации Пензы и правительстве области — с сентября 2008 года в должности заместителя председателя, с мая 2013 года исполнял обязанности вице-губернатора.

В 2014–2015 годах являлся помощником полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.

После назначения Ивана Белозерцева на должность врио губернатора Пензенской области вернулся в регион: в июне 2015 года был назначен временно исполняющим обязанности председателя правительства, в декабре — вице-губернатором.

Покинул занимаемый пост 28 ноября 2017 года, что для многих стало полной неожиданностью. За день до своей отставки он принимал участие в оперативном совещании с министрами, сидя по правую руку от губернатора. В правительстве Пензенской области его уход никак не прокомментировали. Единственное сообщение на эту тему было размещено в «Твиттере» главы региона, где отмечалось, что «опытный и грамотный управленец» покидает пост «по собственному желанию».

Вскоре стало известно, что в отношении Валерия Савина возбуждено уголовное дело. В настоящее время оно рассматривается в Ленинском районном суде Пензы.

Исполнение обязанностей вице-губернатора возложено на первого заместителя председателя правительства – руководителя аппарата губернатора и правительства региона Ларису Рябихину.