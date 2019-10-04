Виктор Кувайцев заявил, что не планировал вновь претендовать на пост мэра Пензы Политика

Пенза, 4 октября 2019. PenzaNews. Депутат пензенской гордумы седьмого созыва, экс-мэр Виктор Кувайцев заявил, что не планировал участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации города.

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«Я только что получил новый статус — депутата Пензенской городской думы. Наверное, это будет неправильно, если каждый день менять мнение свое», — пояснил Виктор Кувайцев после окончания третьей внеочередной сессии гордумы, отвечая журналистам на вопрос о том, намерен ли он вновь претендовать на пост мэра Пензы.

После просьбы уточнить, будет он все-таки или нет подавать документы в конкурсную комиссию, Виктор Кувайцев сказал: «Не планировал».

По его словам, в качестве депутата городской думы он намерен решать проблемы, волнующие избирателей.

«Все, что я получил в наказах жителей города, я стараюсь заниматься этим, реализовывать, делать все, чтобы ожидания наших жителей оправдались», — отметил Виктор Кувайцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Виктор Кувайцев занимал пост мэра Пензы с 16 декабря 2015 года по 10 сентября 2019 года. Его полномочия были прекращены в связи с отставкой по собственному желанию после избрания депутатом.

Конкурс на замещение должности главы администрации Пензы назначен на 21 октября.

Прием документов от потенциальных кандидатов стартовал 2 октября и продлится по 16-е число.

В настоящее время обязанности мэра Пензы исполняет Сергей Волков.