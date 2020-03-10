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Заксобрание Пензенской области выскажется о предложенных поправках к Конституции

09:30 | 10.03.2020 | Политика

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Пенза, 10 марта 2020. PenzaNews. Рассмотрение закона «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», проект которого 20 января внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, включено в повестку 28-й внеочередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, намеченной на четверг, 12 марта.

Заксобрание Пензенской области выскажется о предложенных поправках к Конституции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

23 января нижняя палата российского парламента приняла поправки в первом чтении. Ожидается, что второе чтение состоится 10 марта. После того как пройдет третье чтение, поправки к Конституции РФ предстоит рассмотреть Совету Федерации.

В соответствии с Конституцией России, поправки к главам 3–8 вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов федерации, в связи с чем данный вопрос будет рассмотрен в том числе Заксобранием Пензенской области.

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«В соответствии с установленным порядком, предлагается одобрить указанный закон Российской Федерации о поправке к Конституции», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления регионального парламента за подписью спикера, секретаря реготделения «Единой России» Валерия Лидина.

По инициативе президента России Владимира Путина планируется провести общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию.

Глава государства должен назначить его своим указом, в котором будет содержаться вопрос, который выносится на общероссийское голосование. Провести его планируется 22 апреля, которое будет объявлено нерабочим днем.

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