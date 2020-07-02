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КПРФ выдвинет кандидата на пост пензенского губернатора в один день с «Единой Россией»

16:22 | 02.07.2020 | Политика

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Пенза, 2 июля 2020. PenzaNews. Две политические партии — «Единая Россия» и КПРФ — уведомили избирательную комиссию Пензенской области о проведении в предстоящую субботу, 4 июля, конференций по выдвижению кандидатов на пост губернатора. Об этом сообщил председатель облизбиркома Александр Синюков в ходе встречи с журналистами, состоявшейся в правительстве региона.

КПРФ выдвинет кандидата на пост пензенского губернатора в один день с «Единой Россией». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«4 июля эти мероприятия проводят «Единая Россия» и КПРФ», — сказал он.

Александр Синюков напомнил, что к настоящему времени состоялось выдвижение двух кандидатов на должность губернатора.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 20 июня кандидатом на пост губернатора Пензенской области от Либерально-демократической партии России был выдвинут заместитель председателя комитета Законодательного собрания по экономической политике, глава фракции ЛДПР в региональном парламенте Александр Васильев. 25 июня он подал в облизбирком документы для начала процедуры регистрации.

20 июня кандидатом на должность губернатора Пензенской области от «Справедливой России» была выдвинута заведующая кафедрой методологии науки, социальных теорий и технологий ПГУ, председатель совета реготделения партии Анна Очкина. Она пока не подала в облизбирком документы, связанные с выдвижением.

23 июня стало известно, что конференция по выдвижению кандидата на пост губернатора Пензенской области от «Единой России» состоится 4 июля. До этого президиум Генерального совета партии принял решение рекомендовать региональному отделению выдвинуть в качестве кандидата действующего губернатора Ивана Белозерцева.

Конференция пензенского областного отделения КПРФ по выдвижению кандидата на пост губернатора была намечена на 20 июня, но незадолго до этой даты ее перенесли на июль.

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