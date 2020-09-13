Васильев проголосовал на выборах губернатора Пензенской области и довыборах в Госдуму Политика

Пенза, 13 сентября 2020. PenzaNews. Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Пензенской области по экономической политике, глава фракции ЛДПР в региональном парламенте Александр Васильев проголосовал на выборах губернатора и довыборах в Госдуму России седьмого созыва по 147-му лермонтовскому одномандатному округу на избирательном участке №34, расположенном в здании гимназии «САН».

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«Я как ответственный гражданин никогда не пропускаю ни одни выборы», — сказал он журналистам, добавив, что единый день голосования не стал исключением.

Отвечая на вопрос ИА «PenzaNews» о том, честно ли, на его взгляд, проходят выборы в регионе, Александр Васильев заявил, что начиная с первого дня досрочного голосования, 11 сентября, «замечены разного рода нарушения», но «особо критичных нет».

«Надеюсь, что и сегодня тоже не будет каких-то крупных нарушений», — подчеркнул собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на пост губернатора Пензенской области претендуют пять человек: Иван Белозерцев («Единая Россия»), Александр Васильев (ЛДПР), Анна Очкина («Справедливая Россия»), Петр Чугай (Партия пенсионеров) и Олег Шаляпин (КПРФ).

В качестве кандидатов в депутаты Госдумы по лермонтовскому одномандатному округу №147 зарегистрированы шесть человек: Евгений Ворожцов (Партия пенсионеров), Кирилл Метальников («Гражданская платформа»), Александр Самокутяев («Справедливая Россия»), Вадим Сердовинцев (ЛДПР), Александр Трутнев (КПРФ) и Фатима Хугаева («Коммунисты России»).