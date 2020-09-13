Чугай проголосовал на выборах губернатора Пензенской области и довыборах в Госдуму Политика

Пенза, 13 сентября 2020. PenzaNews. Инженер отделения обеспечения (автомобильным транспортом) отдела обеспечения (повседневной деятельности) базы (обеспечения учебного процесса) филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, депутат пензенской гордумы, председатель правления реготделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Петр Чугай проголосовал на выборах губернатора и довыборах в Госдуму седьмого созыва по 147-му лермонтовскому одномандатному округу на избирательном участке №102, расположенном в школе №66.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, от активности избирателей зависит будущее региона.

«Наша роль немаловажна в этом», — сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос ИА «PenzaNews» о том, честно ли, на его взгляд, проходят выборы в Пензенской области, Петр Чугай заявил, что на данный момент жалоб нет.

«Я думаю, что честно. Мне докладывают с избирательных участков, что проблем нет по нашим представителям в комиссиях с правом совещательного голоса. Жалоб никаких нет», — подчеркнул собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на пост губернатора Пензенской области претендуют пять человек: Иван Белозерцев («Единая Россия»), Александр Васильев (ЛДПР), Анна Очкина («Справедливая Россия»), Петр Чугай (Партия пенсионеров) и Олег Шаляпин (КПРФ).

В качестве кандидатов в депутаты Госдумы по лермонтовскому одномандатному округу №147 зарегистрированы шесть человек: Евгений Ворожцов (Партия пенсионеров), Кирилл Метальников («Гражданская платформа»), Александр Самокутяев («Справедливая Россия»), Вадим Сердовинцев (ЛДПР), Александр Трутнев (КПРФ) и Фатима Хугаева («Коммунисты России»).