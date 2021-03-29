EN
03:23:01 Вторник, 30 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Бубнов не вошел в обновленный состав пензенского правительства

22:51 | 29.03.2021 | Политика

Печать

Пенза, 29 марта 2021. PenzaNews. Денис Бубнов, который с февраля 2020 года работал заместителем председателя правительства Пензенской области, освободил занимаемую должность.

Бубнов не вошел в обновленный состав пензенского правительства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Представляя обновленный состав облправительства на совещании, состоявшемся 29 марта, врио губернатора Олег Мельниченко перечислил фамилии пяти человек, которые будут исполнять обязанности заместителей главы кабинета министров Николая Симонова. Это Виктор Кувайцев, Лариса Рябихина, Вячеслав Космачев, Валерий Беспалов и Олег Ягов.

Юрий Денисов, Валерий Савин и Дмитрий Семенов покидают должности зампредов в связи с переходом на другую работу.

Направления, которые они курировали, перераспределены между теми, кто остался работать.

«Я считаю, что организация работы правительства должна строиться на принципах компактности», — прокомментировал Олег Мельниченко кадровые решения.

По словам главы региона, зампред правительства должен иметь функционал межведомственной координации, иначе теряется смысл его деятельности.

Новости партнеров
Читайте также
Денисов, Савин и Семенов переходят на другую работу Зуфяр Бибарсов сохранил за собой пост главы комитета по делам архивов
Глава комитета по охране памятников истории и культуры Оникиенко лишилась должности Буйлов освобожден от должности руководителя областного управления транспорта
Клак будет по-прежнему возглавлять управление по регулированию тарифов Мокроусов освобожден от должности главы управления по регулированию контрактной системы
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама