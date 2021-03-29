Бубнов не вошел в обновленный состав пензенского правительства Политика

Пенза, 29 марта 2021. PenzaNews. Денис Бубнов, который с февраля 2020 года работал заместителем председателя правительства Пензенской области, освободил занимаемую должность.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Представляя обновленный состав облправительства на совещании, состоявшемся 29 марта, врио губернатора Олег Мельниченко перечислил фамилии пяти человек, которые будут исполнять обязанности заместителей главы кабинета министров Николая Симонова. Это Виктор Кувайцев, Лариса Рябихина, Вячеслав Космачев, Валерий Беспалов и Олег Ягов.

Юрий Денисов, Валерий Савин и Дмитрий Семенов покидают должности зампредов в связи с переходом на другую работу.

Направления, которые они курировали, перераспределены между теми, кто остался работать.

«Я считаю, что организация работы правительства должна строиться на принципах компактности», — прокомментировал Олег Мельниченко кадровые решения.

По словам главы региона, зампред правительства должен иметь функционал межведомственной координации, иначе теряется смысл его деятельности.