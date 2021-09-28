Комаров и Мельниченко обсудили перспективы развития Пензенской области Политика

Пенза, 28 сентября 2021. PenzaNews. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и избранный губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обсудили перспективы развития региона в ходе рабочей встречи, состоявшейся в облправительстве во вторник, 28 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к Олегу Мельниченко, Игорь Комаров поздравил его с убедительной победой на досрочных выборах главы региона.

«Рад, что все так сложилось, Вы вернулись на родную землю. Предлагаю поговорить о текущих задачах и поручениях главы государства», — сказал он.

После этого Олег Мельниченко проинформировал собеседника о планах по решению ключевых вопросов в социально-экономической сфере.

В их числе он назвал обеспечение бесперебойного водоснабжения в Пензенской области.

«Мы готовим заявку на 3,2 млрд. рублей, куда входят и сельские территории: все, что связано со скважинами, прокладкой водопроводных сетей, установкой башен», — сообщил Олег Мельниченко, добавив, что важнейшим вопросом также является деятельность пензенского «Горводоканала».

Кроме того, по его словам, планируется модернизировать систему общественного транспорта на территории Пензенской агломерации.

«Мы будем использовать средства инфраструктурного кредита, это порядка 3,2 млрд. рублей. Совместно отрабатываем все вопросы с ВЭБ.РФ, привлекаем еще порядка 3,2 млрд. В целом аккумулируем под этот проект около 6,4 млрд. рублей», — уточнил Олег Мельниченко.

Он пояснил, что это позволит полностью модернизировать подвижной состав: намечено приобрести автобусы большой вместимости на газомоторном топливе.

Олег Мельниченко отметил, что в планах — полный пересмотр маршрутной системы и переход на единый проездной билет в Пензенской агломерации.

«С целью повышения качества транспортного обслуживания будет создан государственный оператор. Начнем работу в 2022 году и в ближайшие пару лет этот проект реализуем», — резюмировал он.

Игорь Комаров положительно оценил озвученные планы и выразил уверенность в их успешном воплощении, сообщает пресс-служба облправительства.