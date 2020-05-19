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Абубякяр Юнкин призвал пензенских мусульман отметить Ураза-байрам дома

14:15 | 19.05.2020 | Религия

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Пенза, 19 мая 2020. PenzaNews. Муфтий регионального духовного управления мусульман Пензенской области Абубякяр Юнкин призвал последователей ислама провести праздник Ураза-байрам дома в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Абубякяр Юнкин призвал пензенских мусульман отметить Ураза-байрам дома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Трудно осознавать этот факт, но ночные коллективные поклонения в мечетях в Ночь предопределения и совместный ает-намаз на Ураза-байрам в приходах регионального духовного управления мусульман Пензенской области в этом году проводиться не будут. Также в праздник Ураза-байрам мы не сможем навестить своих усопших родных и близких на кладбище. Помолимся же за них в своих домах в кругу близких», — отметил он.

Абубякяр Юнкин добавил, что в этом году священный месяц Рамадан был не таким, как обычно.

«Практически все планы, связанные с этим ценнейшим для мусульман месяцем, были нарушены. Не смогли в полной мере насладиться этим священным и благословенным месяцем: проводить коллективные ифтары, совместные пятикратные и пятничные намазы, молитвы таравих в кругу братьев и сестер по вере, ночные выстраивания в мечетях и другие немаловажные мероприятия. Выражаю признательность согражданам, что, несмотря ни на что, отнеслись с пониманием и не нарушали принятые властями меры по профилактике распространения коронавируса среди населения», — цитирует обращение муфтия пресс-служба регионального правительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан. С 15 апреля запрещено посещение кладбищ, культовых помещений, зданий и сооружений.

С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.

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