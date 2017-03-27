В Пензе митинг таксистов собрал более 100 человек Общество

Пенза, 27 марта 2017. PenzaNews. Более 100 человек приняли участие в митинге, призванном обратить внимание чиновников и общества на проблемы в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, который состоялся в сквере имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе в понедельник, 27 марта.

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Его организатором выступил союз профессиональных водителей такси города Пензы.

Обращаясь к собравшимся, председатель союза Андрей Гайкалов напомнил о негативных последствиях работы диспетчерских служб, которые, будучи лишь посредником между перевозчиком и пассажиром, диктуют свои условия на рынке.

Затем его заместитель Радик Музафяров зачитал резолюцию.

«В настоящее время выдано более 3 тыс. разрешений [на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси]. Однако, по оценкам профессионального сообщества перевозчиков в Пензенской области, перевозку пассажиров легковым такси осуществляют более 6 тыс. автомобилей, то есть более половины участников данного рынка являются нелегальными», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что несоблюдение игроками рынка требований закона, а также бесконтрольный набор водителей диспетчерскими службами приводят к недобросовестной конкуренции со стороны лиц, не имеющих разрешения.

«Поэтому многие водители, работающие на постоянной основе, вынуждены уходить в тень или находятся в бедственном финансовом положении, так как не в состоянии нести налоговое и документационное бремя», — отмечается в резолюции.

В ней подчеркивается, что это приводит к снижению уровня безопасности и качества перевозок.

«Усилия органов власти всех уровней по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков дают точечные результаты, но не носят масштабного системного характера. Это связано прежде всего с несовершенством действующего административного законодательства, предельно осложняющего борьбу с нелегальными перевозчиками», — поясняется в документе.

Кроме того, в нем обращается внимание на то, что ч. 2.1 ст. 12.3 КоАП РФ фактически не применяется, так как она касается только легальных таксистов, а ст. 14.1 не приносит должного результата из-за низких штрафов — от 500 до 2 тыс. 500 рублей.

Комментируя текст резолюции, Радик Музафяров высказал мнение, что эффективная работа по борьбе с нелегальными перевозчиками должна вестись по двум направлениям.

«Необходимо повысить ответственность за нелегальный извоз для самих водителей и ввести в систему перевозок понятие «Диспетчерская служба», чтобы она тоже отвечала за то, с кем заключает договора и кому передает заказы», — сказал он.

Радик Музафяров добавил, что союз профессиональных водителей такси города Пензы также выступает за принятие поправок к закону «О такси», которые позволят защитить права водителей.

В числе требований, которые выдвинули участники митинга — повышение минимальной стоимости поездки до уровня не ниже 120 рублей, а также создание на базе профсоюза специализированной организации, которая бы проводила тщательный отбор претендентов на работу в такси.

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Комментируя журналистам озвученные требования, заместитель министра – начальник управления транспортного обслуживания Минпрома Пензенской области Алексей Антипов отметил, что представителям ведомства понятны чаяния таксистов.

«Но нужно учитывать возможности населения, которое пользуется этими услугами. В любом случае будем ждать принятия федерального закона, который определит диспетчерские службы и их полномочия», — сказал он.

Во время, а также после митинга его участники могли оставить подписи под текстом резолюции, которую в числе прочего планируется направить в Госдуму России. Всего ее принятие поддержали 120 человек.