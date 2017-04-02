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Медиафорум ОНФ позволяет журналистам обменяться мнениями по актуальным проблемам — Полосин

13:54 | 02.04.2017 | Общество

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Санкт-Петербург, 2 апреля 2017. PenzaNews. Медиафорум ОНФ «Правда и справедливость», который в четвертый раз проходит в Санкт-Петербурге, за годы своего существования стал площадкой, на которой представители СМИ из разных регионов страны могут обменяться мнениями по актуальным проблемам. Об этом заявил главный редактор пензенского информационного агентства «PenzaNews» Павел Полосин.

Медиафорум ОНФ позволяет журналистам обменяться мнениями по актуальным проблемам — Полосин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Два года я был участником форума как лауреат [конкурса «Правда и справедливость»], теперь меня пригласили как спикера в рамках этой секции. [...] Этот формат говорит о том, что каждый из нас является экспертом: и кто находится в зале, и здесь — на сцене», — отметил он в ходе работы площадки, посвященной интернет-СМИ, в воскресенье, 2 апреля.

Павел Полосин добавил, что медиафорум заслужил репутацию мероприятия, позволяющего донести объективную информацию, в том числе о развитии журналистики как отрасли, до людей, принимающих решения.

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«У нас всегда есть возможность донести свою позицию по актуальным проблемам, что очень важно», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», IV медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», который проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 3 апреля, объединил более 500 человек. В их числе — журналисты из всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных средств массовой информации, главы профильных министерств и ведомств.

Большинство из них — лауреаты всероссийского конкурса журналистских работ, который проводился Фондом ОНФ «Правда и справедливость», среди которых пятеро представителей СМИ Пензенской области. Их награждение состоялось в первый день форума.

В воскресенье, 2 апреля, журналисты работают на нескольких площадках. Одна из них посвящена работе интернет-СМИ. Ее модератором выступил председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, спикерами — заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин и главный редактор ИА «PenzaNews» Павел Полосин.

Итоговым мероприятием форума станет пленарное заседание, в котором примет участие президент России Владимир Путин.
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