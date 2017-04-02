Медиафорум ОНФ позволяет журналистам обменяться мнениями по актуальным проблемам — Полосин Общество

Санкт-Петербург, 2 апреля 2017. PenzaNews. Медиафорум ОНФ «Правда и справедливость», который в четвертый раз проходит в Санкт-Петербурге, за годы своего существования стал площадкой, на которой представители СМИ из разных регионов страны могут обменяться мнениями по актуальным проблемам. Об этом заявил главный редактор пензенского информационного агентства «PenzaNews» Павел Полосин.

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«Два года я был участником форума как лауреат [конкурса «Правда и справедливость»], теперь меня пригласили как спикера в рамках этой секции. [...] Этот формат говорит о том, что каждый из нас является экспертом: и кто находится в зале, и здесь — на сцене», — отметил он в ходе работы площадки, посвященной интернет-СМИ, в воскресенье, 2 апреля.

Павел Полосин добавил, что медиафорум заслужил репутацию мероприятия, позволяющего донести объективную информацию, в том числе о развитии журналистики как отрасли, до людей, принимающих решения.

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«У нас всегда есть возможность донести свою позицию по актуальным проблемам, что очень важно», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», IV медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», который проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 3 апреля, объединил более 500 человек. В их числе — журналисты из всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных средств массовой информации, главы профильных министерств и ведомств.

Большинство из них — лауреаты всероссийского конкурса журналистских работ, который проводился Фондом ОНФ «Правда и справедливость», среди которых пятеро представителей СМИ Пензенской области. Их награждение состоялось в первый день форума.

В воскресенье, 2 апреля, журналисты работают на нескольких площадках. Одна из них посвящена работе интернет-СМИ. Ее модератором выступил председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, спикерами — заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин и главный редактор ИА «PenzaNews» Павел Полосин.

Итоговым мероприятием форума станет пленарное заседание, в котором примет участие президент России Владимир Путин.