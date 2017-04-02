Некоторые онлайн-СМИ пытаются создавать параллельную реальность — замглавы Роскомнадзора Общество

Санкт-Петербург, 2 апреля 2017. PenzaNews. Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин назвал попытки некоторых онлайн-СМИ создавать параллельную реальность и осуществлять целенаправленные информационные атаки негативными трендами современной интернет-журналистики.

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«Что касается достоверности, действительно, сейчас большой массив информации, и не знаешь, верить ей или не доверять. Причем в первую очередь [именно] онлайн-СМИ не только транслируют реальность, но и создают еще какую-то «перевернутую», параллельную реальность. Это, к сожалению, мы сейчас наблюдаем», — сказал он, комментируя выступление главного редактора пензенского информационного агентства «PenzaNews» Павла Полосина в ходе медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» в Санкт-Петербурге.

Вадим Субботин добавил, что также отмечается рост информационных атак, для которых выбираются различные объекты.

«Еще один тренд — это, безусловно, информационные атаки на определенных персон, на регионы, на определенные государства», — отметил спикер.

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По его словам, зачастую изначально вброс недостоверной информации происходит через соцсети и сайты с сомнительной репутацией, затем эту тему подхватывает определенное СМИ, преследующее свои интересы, после чего к ее освещению могут подключаться целые коллективы журналистов.

«Я вообще считаю, что интернет в последнее время стал своеобразным инструментом для распространения любого вида влияния, вплоть до геополитического», — подчеркнул замглавы Роскомнадзора.

Вместе с тем он высказал мнение, что ведомство проводит грамотную политику в данной сфере.

«В любом случае мне кажется, что мы сейчас движемся, если возвращаться к регулированию [отрасли], достаточно в правильном направлении, когда стараемся сохранить баланс между правом пользователя на доступ к информации и защитой интересов государства, общества и личности от тех социально опасных угроз, которые с появлением интернета приобрели новый импульс и новый статус», — резюмировал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», IV медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», который проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 3 апреля, объединил более 500 человек. В их числе — журналисты из всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных средств массовой информации, главы профильных министерств и ведомств.

Большинство из них — лауреаты всероссийского конкурса журналистских работ, который проводился Фондом ОНФ «Правда и справедливость», среди которых пятеро представителей СМИ Пензенской области. Их награждение состоялось в первый день форума.

В воскресенье, 2 апреля, журналисты работают на нескольких площадках. Одна из них посвящена работе интернет-СМИ. Ее модератором выступил председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, спикерами — заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин и главный редактор ИА «PenzaNews» Павел Полосин.

Итоговым мероприятием форума станет пленарное заседание, в котором примет участие президент России Владимир Путин.