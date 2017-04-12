«Городищенский вестник» оштрафован за публикацию личных данных убитого в Сурске школьника Общество

Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Штраф в размере 30 тыс. рублей назначен редакции газеты «Городищенский вестник» за публикацию личной информации о школьнике, убитом в городе Сурске Пензенской области.

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«На первой полосе мартовского выпуска газеты «Городищенский вестник» была опубликована статья под заголовком «Жестокое убийство в Сурске». В ней указаны имя, фамилия, а также иная информация о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что распространение таких сведений запрещено законом Российской Федерации «О средствах массовой информации».

«Кроме того, по указанному факту в учреждение внесено представление, по результатам рассмотрения которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — добавила собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10-летний ученик 4 класса основной общеобразовательной школы города Сурска Городищенского района Пензенской области, который являлся единственным ребенком в семье, был жестоко убит 27 февраля, когда он возвращался от репетитора. Тело ребенка около магазина на улице Полевой вечером обнаружил местный житель.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа, в которую в том числе вошли наиболее опытные специалисты регионального управления СКР.

Случившееся стало трагедией для жителей города Сурска с населением менее 7 тыс. человек.



1 марта в управлении МВД России по Пензенской области сообщили о задержании подозреваемого. Одновременно с этим в следственном управлении СКР по региону уточнили, что задержанный дал признательные показания.

В отношении 34-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

