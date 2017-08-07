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Александр Тузов проиграл очередной суд

11:47 | 07.08.2017 | Общество

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Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Потерявший примерно за год из-за исков о фотографиях почти 500 тыс. рублей бывший сотрудник ФСБ, член общественного совета при УМВД России по Пензенской области Александр Тузов проиграл очередной суд по делу о защите авторских прав и взыскании компенсации.

Александр Тузов проиграл очередной суд

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В понедельник, 7 августа, стало известно, что на минувшей неделе Арбитражный суд Пензенской области вынес решение по иску ООО «ВолгаИнтерМедиа» к Александру Тузову, который является учредителем одного из сетевых СМИ.

Ответчик использовал на сайте своего издания снимок, на котором изображен он сам, хотя правообладатель ему такого права не давал.

Кроме того, правила свободного использования фотографий были грубо нарушены.

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В частности, в статье Александра Тузова, где снимок был использован в качестве иллюстрации, вообще отсутствовала какая-либо ссылка на источник заимствования.

Помимо этого, фотография была модернизирована: на ней отсутствовал фирменный логотип ИА «PenzaNews», который является товарным знаком.

В руководстве ООО «ВолгаИнтерМедиа» считают данные факты очередным ярким примером непрекращающегося «воровства» интеллектуальной собственности.

По решению суда Александр Тузов обязан заплатить в общей сложности около 35 тыс. рублей.
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