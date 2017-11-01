Павел Шишкин пояснил, в каком случае СЖР будет помогать журналистам в Пензе Общество

Пенза, 1 ноября 2017. PenzaNews. Союз журналистов России готов рассматривать вопрос об оказании помощи тому или иному сотруднику средства массовой информации Пензенской области только после его личного обращения в организацию. Об этом заявил председатель областной организации СЖР, главный редактор газеты «Пензенская правда» Павел Шишкин.

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«Иногда звучат такие вещи: «Союз журналистов нам не помогает» [...] и так далее. Просто поясняю ситуацию. Для того чтобы мы вам помогли, вы сначала должны к нам обратиться», — сказал он на конференции областной организации СЖР, состоявшейся в доме молодежи в среду, 1 ноября.

Павел Шишкин дал понять, что представители союза по своей инициативе не станут вникать в вопросы, требующие вмешательства профессионального сообщества, даже если будут знать о проблемных ситуациях.

«[...] Иногда мы узнаем о какой-то ситуации — что-то где-то крутится-вертится, но, ребята, вы обращайтесь к нам, после этого мы будем рассматривать и принимать меры. А помогать человеку, когда человек сам этого не хочет, это по меньшей мере некорректно. А если он хочет, мы должны об этом узнавать», — пояснил главный редактор областной газеты.

Ранее деятельность Союза журналистов России в Пензенской области неоднократно вызывала недовольство со стороны работников СМИ. В июне 2017 года даже была предпринята попытка создать некое неформальное сообщество в противовес региональному отделению СЖР, однако она провалилась.

Очередную волну критики вызвала позиция председателя областной организации СЖР, главного редактора газеты «Пензенская правда» Павла Шишкина по делу против редактора никольской районной газеты «Знамя труда» Марины Востровой. Комментируя уголовное преследование в отношении нее, он заявил ИА «PenzaNews», что ему «не совсем понятно, причем здесь Союз журналистов России».

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Также в СЖР предпочли не замечать того, что некоторые пензенские СМИ в своей работе не следуют общепризнанным принципам профессионального поведения и этики, выдают фейковые новости за достоверную информацию, подрывая общественное доверие к работе журналиста.

Кроме того, организация отстранилась от многочисленных вскрытых фактов нарушения авторских прав в сфере СМИ как на досудебном этапе, так и после того, как они были доказаны в установленном законом порядке.

Помимо этого, СЖР никак не отреагировало на информацию о попытке «задавить» независимое СМИ в Пензе с помощью правоохранительной машины.