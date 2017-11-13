Белозерцев пообещал вплотную заняться темой дольщиков и посетить проблемные дома Общество

Пенза, 13 ноября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообещал лично возглавить рабочую группу, которая займется решением проблем участников долевого строительства, пострадавших от действий застройщиков.

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В частности, по его словам, это касается клиентов компании «Пензастрой», которая «попала в сложную ситуацию» — их насчитывается свыше 800 человек.

«По этим домам мы занимаемся и будем заниматься. Решить это мгновенно невозможно», — отметил глава региона в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 13 ноября.

Он напомнил, что ранее в категории обманутых дольщиков могли оказаться 2 тыс. человек, однако этого удалось избежать, найдя «разные технические и финансовые возможности».

«Все остальные дома будут достроены», — заверил губернатор.

Иван Белозерцев пояснил, что из бюджета Пензенской области нельзя выделить крупную сумму на ввод в эксплуатацию 4–5 проблемных объектов, поэтому в рамках регионального закона завершить работу предлагается другим застройщикам, которые за это бесплатно получат землю под новые проекты.

Он добавил, что прорабатывается вопрос о подключении к коммунальным сетям.

«Я посещу эти дома на этой неделе», — сказал глава региона, отметив, что также будет проведено совещание с застройщиками.

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«Мне нужны окончательные варианты, какие компании будут достраивать эти жилые дома. […] Мы в любом случае должны найти решение […], чтобы в Пензенской области не было обманутых дольщиков», — резюмировал Иван Белозерцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 11 ноября в Пензе состоялся митинг, на который вышли участники долевого строительства, купившие квартиры в жилых комплексах «На Стрельбищенской», «Лукоморье», «Райки» и «8 Марта». Люди попытались таким образом привлечь внимание чиновников к срыву сроков сдачи домов.



В руках они держали плакаты с лозунгами «За мошенников должна отвечать власть!», «Губернатор, ты где? Дольщики «Пензастроя» в беде!» и другими.