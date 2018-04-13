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Власти Пензы не согласовали митинг дольщиков, активисты подали новое уведомление

18:25 | 13.04.2018 | Общество

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Пенза, 13 апреля 2018. PenzaNews. Администрация Пензы не согласовала городскому отделению КПРФ митинг у здания бывшего кинотеатра «Родина» в поддержку дольщиков компании «Пензастрой», который планировалось провести в предстоящую субботу, 14 апреля.

Власти Пензы не согласовали митинг дольщиков, активисты подали новое уведомление

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ответе за подписью вице-мэра Владимира Попкова, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», поясняется, что были пропущены сроки подачи уведомления о публичном мероприятии. Его требовалось направить в орган местного самоуправления не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня митинга.

В связи с этим в городскую администрацию подано новое уведомление. В соответствии с ним, дольщики при поддержке оппозиции планируют собраться у «Родины» в полдень воскресенья, 22 апреля, чтобы озвучить свои требования.

Между тем в преддверии митинга, который станет уже шестым по счету, пензенцы, вложившие деньги в новое жилье, но так и не получившие обещанных квартир, продолжают проводить одиночные пикеты, в том числе перед зданием правительства области.

При этом если раньше их требования были обращены к губернатору Ивану Белозерцеву и другим должностным лицам, то теперь они просят поддержки у президента России Владимира Путина.

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Так, 13 апреля дольщица ЖК «Тернопольский» вместе с маленьким ребенком вышла на одиночный пикет с плакатом, надпись на котором гласила: «Путин, помоги! Нашим детям негде жить!»

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первый митинг дольщиков в Пензе состоялся у кинотеатра «Родина» 11 ноября 2017 года. Тогда в нем приняли участие всего несколько десятков человек.

Затем последовали акции в сквере имени Ф.Э. Дзержинского. 24 декабря на митинг вышли более 150 дольщиков, 21 января 2018 года — уже около 300 человек, а 18 февраля — примерно 200.

11 марта — ровно за неделю до выборов президента России — у кинотеатра «Родина» состоялся пятый митинг дольщиков, объединивший около 350 человек.

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