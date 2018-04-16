В Пензе прошел социальный марш в защиту прав человека Общество

Пенза, 16 апреля 2018. PenzaNews. 25 жителей Пензы и районов области приняли участие в митинге под названием «Социальный марш в защиту прав человека», который состоялся около бывшего кинотеатра «Родина» в минувшее воскресенье, 15 апреля.

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Символом мероприятия стала «черная метка» власти, о которой упомянули сразу несколько выступающих. Многие из участников по предложению организаторов пришли на акцию в темной одежде.

Некоторые держали в руках черные листы картона, флаги «Левого фронта», комсомола и СССР, а также плакаты с надписями: «Белозерцев! Начни работать, а не обещать», «Левый фронт» требует: оптимизировать районные администрации, сократить должность главы города, вернуть прямые выборы мэра», «Нет блокировке Telegram», «Василий Трохин — позор пензенского правительства», «Белозерцев, если ты устал, то уходи!», «Оставьте в покое стелу героям на Советской площади» и другими.

Открыл митинг координатор «Левого фронта» в Поволжье Сергей Падалкин. Он обратил внимание присутствующих на молодежь, убирающуюся на Красную горку напротив «Родины», и назвал выбор дня для субботника «немного странным».

Оппозиционер напомнил, что сторонники движения выступают за реформу местного самоуправления, предлагая вернуть прямые выборы мэра, упразднить все районные администрации в городе, оставив лишь отделы по благоустройству и ЖКХ, и переименовать должность главы Пензы в председателя гордумы.

Кроме того, в своем выступлении Сергей Падалкин остановился на ситуации в районе Ново-Западного кладбища, где недавно был вырублен значительный участок леса.

«Там широко известный в узких кругах предприниматель, который занимается похоронным бизнесом, некто господин Боровков будет строить три ритуальных зала. Мы спрашиваем: зачем нужно строить три больших ритуальных зала рядом с Ново-Западным кладбищем, где людей не хоронят? Это что, будет продолжаться расширение кладбища?» — задался он вопросом.

В свою очередь первый секретарь сердобского райкома КПРФ, депутат собрания представителей Сердобского района Александр Смирнов акцентировал внимание участников митинга на проблемы местного характера — в частности, подтопление ряда территорий, которое произошло на минувшей неделе.

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По его мнению, серьезные последствия паводка в муниципальном образовании стали следствием невнимания власти к состоянию гидротехнических сооружений на реке Сердобе, в результате чего жителям был нанесен существенный материальный ущерб.

Гражданские активисты Руслан Бармаков и Игорь Алексеев, выступая перед собравшимися, затронули две темы, имеющие широкий общественный резонанс — банкротство племконезавода «Завиваловский», основным кредитором которого выступает АО «Областной агропромышленный холдинг», и планируемый перенос стелы «Слава Героям» с Соборной площади в сквер «Журавли», расположенный неподалеку от проспекта Победы.

«Надо все делать для того, чтобы было гражданское согласие, а не распри, не конфликты, не ругань, чтобы не было активистов, прикованных к этой стеле, которые не дадут ее перевезти», — отметил Игорь Алексеев.

В завершение протестного мероприятия в Пензе его участники приняли резолюцию, которая, как ожидается, будет направлена президенту России Владимиру Путину, его полномочному представителю в Приволжском федеральном округе Михаилу Бабичу, губернатору Ивану Белозерцеву и главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву.

Митинг в целом прошел спокойно, никто из оппозиционеров задержан не был, однако без инцидента не обошлось.

По окончании акции координатор реготделения «Левого фронта» Виктор Хомец с разрешения сотрудника полиции проехал на автомобиле к зданию бывшего кинотеатра, чтобы забрать звукоусиливающую аппаратуру. На выезде с площади его машину остановил инспектор ДПС и составил административный протокол за езду по тротуару.