Сроки возобновления строительства цирка в Пензе вновь отложены Общество

Пенза, 21 июня 2018. PenzaNews. Сроки возобновления работ по строительству нового здания цирка в Пензе на месте полностью демонтированного в очередной раз отложены. Это следует из выступления губернатора Ивана Белозерцева на 9-й очередной сессии Законодательного собрания области.

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«То, что касается завершения строительства цирка. Вы знаете, что деньги на три года на достройку цирка заложены [в федеральный бюджет]. Не Пензенская область является заказчиком, это «Росгосцирк», — напомнил глава региона.

Он добавил, что при реализации проекта возникли серьезные технические сложности.

«В ближайшее время будут объявлены торги на достройку цирка. Очень надеемся, что «зайдет» хорошая, сильная компания, которая при наличии федеральных средств, наличии экспертизы, проекта приступит к активной достройке», — отметил Иван Белозерцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», здание цирка в Пензе было закрыто на реконструкцию летом 2011 года, в декабре 2012 года — почти полностью демонтировано. Планировалось, что строительство будет завершено в конце 2014 года.

В августе 2015 года в деятельности генподрядчика — компании «Волгожилстрой» — прокуратура выявила нарушение градостроительного законодательства: бетон был недостаточно уплотнен в опалубке. В октябре стало известно, что будет выбран новый подрядчик.

20 января 2017 года было получено положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию по завершению строительства пензенского цирка.

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В марте в ходе встречи в Москве губернатор Иван Белозерцев проинформировал об актуальном положении дел премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

14 июля Пензу посетил директор ФКП «Росгосцирк» Дмитрий Иванов. В ходе встречи с Иваном Белозерцевым он выразил уверенность в том, что цирк в Пензе будет достроен к 2019 году.

В ноябре губернатор Пензенской области сообщил, что на завершение работ в федеральном бюджете заложено 1,3 млрд. рублей и торги на всю сумму состоятся в I квартале 2018 года.

В марте 2018-го он уточнил, что в текущем году в регион на эти цели поступит 600 млн. рублей.

До настоящего времени строительство цирка в Пензе не возобновлено.