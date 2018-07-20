Зоопарк Пензы поставлен на кадастровый учет после реконструкции Общество

Пенза, 20 июля 2018. PenzaNews. Муниципальное унитарное предприятие «Объединенная городская служба градостроительства, архитектуры и технической инвентаризации» («ОГСАГиТИ») поставило на кадастровый учет зоопарк после проведенной реконструкции, приуроченной к 350-летию Пензы, которое отмечалось в 2013 году.

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«Зоопарк в Пензе организован в 1981 году. Несколько лет назад завершилась масштабная реконструкция, в ходе которой были построены новые вольеры для животных, благоустроена территория и отремонтированы хозяйственные помещения. Эти изменения требовали обязательного учета», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации.

В мэрии пояснили, что мероприятия проходили в несколько этапов и включали в себя масштабные работы в области геодезии, обмер объекта, обработку данных, составление технических паспортов и планов.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», реконструкция зоопарка проводилась в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Подготовка к празднованию 350-летия основания города Пензы на 2010–2013 годы».

Разработанная концепция предусматривала, в частности, размещение экспозиции таким образом, чтобы животные располагались по континентальной принадлежности, а уровень их содержания соответствовал международным нормам.

В 2012 году на сайте зверинца был создан раздел, посвященный реконструкции.

Впоследствии сроки выполнения работ затянулись. Официальное мероприятие, приуроченное к окончанию реконструкции пензенского зоопарка, состоялось лишь 1 июня 2015 года.

Спустя несколько месяцев трудившаяся в зоопарке Пензы с 1984 года и руководившая учреждением с 1997-го Елена Хассан была освобождена от должности директора.

Впоследствии на данный пост был назначен депутат гордумы Андрей Воскресенский, до этого работавший начальником отдела озеленения МУП «Зеленое хозяйство города Пензы».