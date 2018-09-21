Синцов обсудит с Логвиной и Казаковым неподобающее поведение Тузова у здания УМВД

Пенза, 21 сентября 2018. PenzaNews. Председатель общественного совета при УМВД России по Пензенской области Глеб Синцов заявил, что обсудит в начале следующей недели со своими заместителями — Ольгой Логвиной и Сергеем Казаковым — произошедший 20 сентября инцидент с участием Александра Тузова, когда он, направляясь на заседание, в повестке которого стоял вопрос об его исключении из состава совещательного органа, нецензурно выразился у главного здания полиции.
«В понедельник мы постараемся встретиться — если не в понедельник, то во вторник. […] И придем, наверное, к какому-то решению, о котором мы известим [СМИ] обязательно касательно этого случая», — сказал собеседник агентства, добавив, что попробует также до конца пятницы созвониться со своими коллегами.
«Собирать совет по этому поводу, безусловно, мы не будем», — уточнил он.
На вопрос об ущербе имиджу общественного совета при пензенском УМВД из-за неподобающего поведения Александра Тузова глава совещательного органа ответил, что «у нас он многолик, и есть разные члены совета».
«Безусловно, это не красит членов общественного совета. Но мы должны разобраться в ситуации, что там реально происходило, кто виноват, кто кого провоцировал, поскольку я допускаю возможный ответ каждой из сторон — участников этой перепалки, что будут обвинять друг друга в провокации, выведении из равновесия», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что также хотел бы пообщаться с самим Александром Тузовым, «чтобы выяснить, что это было, в связи с чем и почему».
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