Синцов обсудит с Логвиной и Казаковым неподобающее поведение Тузова у здания УМВД Общество

Пенза, 21 сентября 2018. PenzaNews. Председатель общественного совета при УМВД России по Пензенской области Глеб Синцов заявил, что обсудит в начале следующей недели со своими заместителями — Ольгой Логвиной и Сергеем Казаковым — произошедший 20 сентября инцидент с участием Александра Тузова, когда он, направляясь на заседание, в повестке которого стоял вопрос об его исключении из состава совещательного органа, нецензурно выразился у главного здания полиции.

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«В понедельник мы постараемся встретиться — если не в понедельник, то во вторник. […] И придем, наверное, к какому-то решению, о котором мы известим [СМИ] обязательно касательно этого случая», — сказал собеседник агентства, добавив, что попробует также до конца пятницы созвониться со своими коллегами.

«Собирать совет по этому поводу, безусловно, мы не будем», — уточнил он.

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Глеб Синцов подчеркнул, что впервые столкнулся с подобной ситуацией, как и с той, что была связана с рассмотрением обращений по поводу деятельности Александра Тузова, поступивших от исполнительного директора фонда «Гражданский Союз» Олега Шарипкова и главы комитета Госдумы РФ по делам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой.

На вопрос об ущербе имиджу общественного совета при пензенском УМВД из-за неподобающего поведения Александра Тузова глава совещательного органа ответил, что «у нас он многолик, и есть разные члены совета ».

«Безусловно, это не красит членов общественного совета. Но мы должны разобраться в ситуации, что там реально происходило, кто виноват, кто кого провоцировал, поскольку я допускаю возможный ответ каждой из сторон — участников этой перепалки, что будут обвинять друг друга в провокации, выведении из равновесия», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что также хотел бы пообщаться с самим Александром Тузовым, «чтобы выяснить, что это было, в связи с чем и почему».