В полицию поступило заявление на члена общественного совета при пензенском УМВД Общество

Пенза, 26 сентября 2018. PenzaNews. Координатор «Левого фронта» в Поволжье, пресс-секретарь реготделения движения Сергей Падалкин написал заявление в полицию с просьбой провести проверку по факту инцидента с участием члена общественного совета при УМВД России по Пензенской области Александра Тузова, который 20 сентября нецензурно выразился у здания управления, где проходил одиночный пикет против него.

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«Данный гражданин в присутствии офицеров полиции начал вести себя неадекватно, нарушать общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, оскорбительно приставать к участнику одиночного пикета и ко мне, используя при этом нецензурную брань, а именно слово на букву «е», — поясняется в заявлении Сергея Падалкина, копия которого поступила в ИА «PenzaNews».

В тексте добавляется, что после того, как Александру Тузову было сделано замечание, «он не прекратил свои хулиганские действия», а спустя некоторое время скрылся в помещении бюро пропусков УМВД России по Пензенской области.

«Считаю, что в действиях гражданина Тузова А.В. имеются признаки административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление», а также признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 128.1 УК РФ «Клевета», — говорится в заявлении.

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Комментируя свое решение обратиться в правоохранительные органы, Сергей Падалкин напомнил, что координатора реготделения «Левого фронта» Виктора Хомца, проводившего одиночный пикет с плакатами «Иждивенцу Тузову не место в общественном совете при УМВД!» и «Иждивенец Тузов позорит полицию!», задержали вскоре после данной акции: он сутки находился в здании городского УМВД.

«Мы надеемся, что правоохранительные органы проявят такое же рвение и при задержании Александра Тузова, а именно — остановят его автомобиль, на который наложен запрет на совершение регистрационных действий из-за долгов, и доставят бывшего сотрудника ФСБ в отдел, а после составления протокола закроют в камеру на сутки, чтобы гражданин Тузов мог в полной мере насладиться ночевкой в компании подвыпивших граждан. В суд Александра Тузова необходимо доставить на служебном автомобиле под конвоем. Мы хотим верить, что наша полиция беспристрастна и одинаково относится ко всем нарушителям общественного порядка», — отметил оппозиционер.