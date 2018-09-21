Оппозиционера сутки продержали в полиции после пикета у здания УМВД в Пензе Общество

Пенза, 21 сентября 2018. PenzaNews. Координатор реготделения движения «Левый фронт» Виктор Хомец сутки провел в комнате для административно задержанных УМВД России по городу Пензе после проведения одиночного пикета перед главным зданием полиции, где он требовал исключить из состава общественного совета при ведомстве бывшего сотрудника ФСБ на пенсии и учредителя одного из сетевых СМИ Александра Тузова.

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Днем в пятницу, 21 сентября, он был доставлен в Ленинский районный суд Пензы, где судья Наталья Прошина приняла решение вернуть в полицию на доработку материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

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После этого активист, которому не были возвращены вещи, изъятые на период задержания, вновь проследовал в полицию, где сотрудники правоохранительных органов отдали ему в том числе плакаты с надписями «Иждивенцу Тузову не место в общественном совете при УМВД!» и «Иждивенец Тузов позорит полицию!»

Рассмотрение дела назначено на вторник, 25 сентября.

Согласно имеющимся данным, претензии стражей порядка вызвал тот факт, что Виктор Хомец провел одиночный пикет в нарушение закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

В соответствии со статьей 5, организатором публичного мероприятия не может быть, в частности, лицо, два и более раза привлекавшееся к ответственности за административные правонарушения, предусмотренные статьями 5.38, 19.3, 20.1–20.3, 20.18 и 20.29 КоАП РФ, в течение срока, когда оно считается подвергнутым административному наказанию.

При этом, согласно КоАП РФ, лицо считается таковым со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного документа.

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В декабре 2017 года Виктор Хомец был оштрафован на 10 тыс. рублей по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ за фаер-акцию, которую «Левый фронт» провел против Александра Тузова по адресу редакции его СМИ в Ахунах. Тогда двое активистов положили к калитке свиную голову и прикрепили к деревьям большой черный баннер с надписью «Тузов, от твоей писанины смердит!» Затем они развернули флаг движения и зажгли красные дымовые шашки.

В июле 2018 года Виктор Хомец был арестован на сутки после того, как он в одиночку повесил на ограждении путепровода в Пензе 10-метровый баннер с надписью «Единая Россия», будь ты проклята за повышение пенсионного возраста». Суд признал его действия нарушением ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ.