Синцов назвал некорректным предложение Шарипкова членам совета при УМВД по поводу Тузова Общество

Пенза, 28 сентября 2018. PenzaNews. Председатель общественного совета при УМВД России по Пензенской области Глеб Синцов назвал некорректным предложение исполнительного директора фонда «Гражданский Союз» Олега Шарипкова, который ранее призвал всех членов совещательного органа при полиции, принявших на закрытом для СМИ заседании решение не исключать из состава Александра Тузова, публично обозначить свою позицию.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«У меня много вопросов как у юриста, у практика, накапливается по ходу разных событий в жизни, но призывать кого-то отчитываться передо мной я бы никогда не стал, потому что по меньшей мере это несерьезно», — сказал ИА «PenzaNews» Глеб Синцов, комментируя предложение общественника.

«У нас совет [...] в одном случае только проявил себя так, чтобы мы закрыто обсудили вопрос своего коллеги. В остальных вопросах мы дискутируем всегда открыто. Но тем не менее он [Олег Шарипков] не обратился к нам с заявлением с просьбой принять участие в этом во всем. Он направил письменное обращение. Но мы это обращение рассмотрели. В то же время мы добуквенно разобрали резолютивную часть и обращения депутата Госдумы [Тамары Плетневой], и непосредственно его. Соответственно, там и там просили провести проверку фактов. Провести проверку фактов мы только можем путем заслушивания члена совета с дальнейшим «разбором полетов», условно говоря. Соответственно, мы же не будем оперативно-разыскными мероприятиями заниматься. И в конце концов — ну слишком такое пристальное внимание, детализированное какое-то внимание к нашему совету с такого рода вот требованиями, на мой взгляд, действительно, носит не совсем корректный характер», — пояснил собеседник агентства.

Он также напомнил, что «у каждого члена совета было свое мнение, которое он или она в процессе дискуссии [на заседании 20 сентября] обозначили».

Читайте также

В Пензе член общественного совета при полиции нецензурно выразился у здания УМВД

«Кто-то высказался, кто-то задал вопрос, кто-то отреагировал, ну, будем так говорить, бессловно, но кивнул, мимикой отреагировал на то, что он солидарен, согласен, удовлетворен. И на мой вопрос в конце: «Есть ли у кого-то еще вопросы, обращения, пожелания и так далее?», единодушно члены совета отреагировали, что «нет, нам все понятно». Поэтому, понимаете, вот так вот взять и сказать: «Я не удовлетворен решением совета», но между строк, наверное, надо было вот эту фразу прочесть: «Я не согласен, поэтому выньте-ка мне и положите на стол публичное покаяние членов совета в том, что они не сделали так, как мне хотелось»... Знаете, я тоже со многими [вещами] не согласен в жизни, но как-то нахожу другие способы и разрешения конфликта, и, в общем-то, существования, получения ответов на свои вопросы. Поэтому здесь не совсем это было, на мой взгляд, взвешенным и, скажем так, вот именно корректным — вот такое вот публичное требование», — сказал Глеб Синцов.

Кроме того, он еще раз обратил внимание на тот факт, что обсуждение деятельности Александра Тузова на заседании 20 сентября происходило «открыто среди своих членов», причем в присутствии начальника управления МВД России по Пензенской области Сергея Щеткина.

Читайте также

Тузов получил от совета при полиции предупреждение за нецензурное выражение у УМВД

«Я уж молчу про дальнейшие комментарии, что там кто-то разочарован в членах совета, кто-то недоволен, кто-то считает нас не знай кем. Понимаете, надо уважать коллективное мнение, каким бы оно ни было. Это мнение 13 людей, которые представляют самые разные направления в жизни, являясь самыми разными и по возрасту, и по полу, и по вероисповеданию, надо признать — у нас члены религиозных конфессий есть. И вот так вот усомниться в их адекватности, или, чтобы слова потом не передергивали мои, в порядочности, […] я бы не стал, поскольку все-таки некрасиво это, с точки зрения поведения, некорректно это. И требовать после этого детального рассмотрения, это насколько необходимо, когда мы и так среди своих членов обсудили все», — отметил глава общественного совета при региональном УМВД.