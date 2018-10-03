EN
16:58:30 Среда, 3 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Около пензенского УМВД прошли одиночные пикеты против Тузова

12:45 | 03.10.2018 | Общество

Печать

Пенза, 3 октября 2018. PenzaNews. Серия одиночных пикетов против члена общественного совета при УМВД России по Пензенской области Александра Тузова, который 20 сентября нецензурно выразился у главного здания полиции в присутствии стража порядка, прошла вблизи ведомства в минувший вторник, 2 октября.

Около пензенского УМВД прошли одиночные пикеты против Тузова

Фото: пресс-служба реготделения «Левого фронта»

Их участники выразили протест по поводу того, что бывший сотрудник ФСБ на пенсии и учредитель одного из сетевых СМИ Александр Тузов, который, по собственному признанию, живет на иждивении супруги-госслужащей, до сих пор не понес за свое неподобающее поведение никакого наказания. Вместе с тем координатор реготделения «Левого фронта» Виктор Хомец, который в день инцидента проводил вблизи пензенского УМВД пикет против члена общественного совета, был арестован на 10 суток.

В связи с этим активисты и сторонники движения решили назвать свою акцию «Вите надо выйти».

Фото: пресс-служба реготделения «Левого фронта»

Протестующие по очереди вставали у здания УМВД России по Пензенской области с плакатами «Матерился Тузов, а сидит Хомец», «Хомец ждет Тузова в камере», «Хомца — на свободу, Тузова — на 10 суток!», «УМВД, у вас общественный совет сломался».

Фото: пресс-служба реготделения «Левого фронта»

Пикет продлился около часа и привлек большое внимание автомобилистов, проезжавших по улице Пушкина. Многие из них притормаживали, чтобы рассмотреть надписи на плакатах, а некоторые даже сигналили в знак солидарности.

Среди тех, кто вышел на акцию протеста к УМВД, была гражданская активистка Наталья Подзорова. По ее словам, в 2017 году Александр Тузов склонял ее к участию в пикете перед зданием правительства Пензенской области, однако она отказалась.

Загрузка...
Читайте также
Пензенская «Лагуна-УОР» стартует в Кубке России по мини-футболу в ноябре В Пензе осенью планируется посадить 2,5 тыс. деревьев
В Пензе представили преимущества рефинансирования ипотечных кредитов в Сбербанке В Пензенской области на ремонт закрыт путепровод, проходящий над трассой М5
В Пензе на базе зоопарка открыта ветеринарная клиника Торжества по случаю Дня учителя пройдут в Пензе 4 октября
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама