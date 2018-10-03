Около пензенского УМВД прошли одиночные пикеты против Тузова

В связи с этим активисты и сторонники движения решили назвать свою акцию «Вите надо выйти».
Фото: пресс-служба реготделения «Левого фронта»
Протестующие по очереди вставали у здания УМВД России по Пензенской области с плакатами «Матерился Тузов, а сидит Хомец», «Хомец ждет Тузова в камере», «Хомца — на свободу, Тузова — на 10 суток!», «УМВД, у вас общественный совет сломался».
Фото: пресс-служба реготделения «Левого фронта»
Пикет продлился около часа и привлек большое внимание автомобилистов, проезжавших по улице Пушкина. Многие из них притормаживали, чтобы рассмотреть надписи на плакатах, а некоторые даже сигналили в знак солидарности.