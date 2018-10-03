Около пензенского УМВД прошли одиночные пикеты против Тузова Общество

Пенза, 3 октября 2018. PenzaNews. Серия одиночных пикетов против члена общественного совета при УМВД России по Пензенской области Александра Тузова, который 20 сентября нецензурно выразился у главного здания полиции в присутствии стража порядка, прошла вблизи ведомства в минувший вторник, 2 октября.

Фото: пресс-служба реготделения «Левого фронта»

Их участники выразили протест по поводу того, что бывший сотрудник ФСБ на пенсии и учредитель одного из сетевых СМИ Александр Тузов, который, по собственному признанию, живет на иждивении супруги-госслужащей, до сих пор не понес за свое неподобающее поведение никакого наказания. Вместе с тем координатор реготделения «Левого фронта» Виктор Хомец, который в день инцидента проводил вблизи пензенского УМВД пикет против члена общественного совета, был арестован на 10 суток.

В связи с этим активисты и сторонники движения решили назвать свою акцию «Вите надо выйти».

Фото: пресс-служба реготделения «Левого фронта»

Протестующие по очереди вставали у здания УМВД России по Пензенской области с плакатами «Матерился Тузов, а сидит Хомец», «Хомец ждет Тузова в камере», «Хомца — на свободу, Тузова — на 10 суток!», «УМВД, у вас общественный совет сломался».

Фото: пресс-служба реготделения «Левого фронта»

Пикет продлился около часа и привлек большое внимание автомобилистов, проезжавших по улице Пушкина. Многие из них притормаживали, чтобы рассмотреть надписи на плакатах, а некоторые даже сигналили в знак солидарности.

Среди тех, кто вышел на акцию протеста к УМВД, была гражданская активистка Наталья Подзорова. По ее словам, в 2017 году Александр Тузов склонял ее к участию в пикете перед зданием правительства Пензенской области, однако она отказалась.