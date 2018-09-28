Виктор Хомец арестован на 10 суток после пикета у пензенского УМВД Общество

Пенза, 28 сентября 2018. PenzaNews. Координатор реготделения движения «Левый фронт» Виктор Хомец, который 20 сентября провел одиночный пикет перед зданием УМВД России по Пензенской области с требованием исключить из состава общественного совета при полиции бывшего сотрудника ФСБ на пенсии и учредителя одного из сетевых СМИ Александра Тузова, арестован на 10 суток.

Фото: пресс-служба реготделения «Левого фронта»

Материалы административного дела в отношении него по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» вечером в минувший четверг, 27 сентября, рассмотрела председатель Ленинского районного суда Пензы Светлана Шубина.

До этого их дважды возвращали в полицию на доработку.

Как сообщает пресс-служба реготделения «Левого фронта», Виктор Хомец свою вину в совершении правонарушения не признал, однако к такому наказанию был готов, поэтому в суд он явился уже с сумкой с вещами.

В срок отбытия наказания будет зачтен период административного задержания оппозиционера, когда он сутки провел в полиции. С учетом этого Виктор Хомец выйдет из спецприемника в поселке Лесном в предстоящую субботу, 6 октября, в 10.40.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в декабре 2017 года Виктор Хомец был оштрафован на 10 тыс. рублей по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ за фаер-акцию, которую «Левый фронт» провел против Александра Тузова по адресу редакции его СМИ в Ахунах. Тогда двое активистов положили к калитке свиную голову и прикрепили к деревьям большой черный баннер с надписью «Тузов, от твоей писанины смердит!» Затем они развернули флаг движения и зажгли красные дымовые шашки.

В июле 2018 года Виктор Хомец был арестован на сутки после того, как он в одиночку повесил на ограждении путепровода в Пензе 10-метровый баннер с надписью «Единая Россия», будь ты проклята за повышение пенсионного возраста». Суд признал его действия нарушением ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ.

20 сентября Виктор Хомец провел перед зданием УМВД России по Пензенской области одиночный пикет с требованием исключить из состава общественного совета при полиции бывшего сотрудника ФСБ на пенсии и учредителя одного из сетевых СМИ Александра Тузова, который, по собственному признанию, живет на иждивении супруги-госслужащей, за что его пристыдили интернет-пользователи. Виктор Хомец по очереди держал в руках два плаката — «Иждивенцу Тузову не место в общественном совете при УМВД!» и «Иждивенец Тузов позорит полицию!»

В тот же день в отношении активиста был составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», его сутки продержали в полиции. При этом суд дважды — 21 и 25 сентября — возвращал полиции материалы на доработку.

