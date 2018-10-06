У здания МВД в Москве прошла акция в поддержку Виктора Хомца Общество

Пенза, 6 октября 2018. PenzaNews. Сторонники «Левого фронта» провели в Москве акцию солидарности с координатором пензенского отделения движения Виктором Хомцом, которому ранее суд назначил 10 суток административного ареста, признав его виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Фото: пресс-служба «Левого фронта»

Акция прошла в виде одиночных пикетов у здания министерства внутренних дел Российской Федерации на улице Житной в минувшую пятницу, 5 октября.

Активисты поочередно держали в руках плакаты с надписью «Виктор Хомец должен быть на свободе!»

Пикеты прошли без задержаний.

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Около пензенского УМВД прошли одиночные пикеты против Тузова

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 20 сентября Виктор Хомец провел перед зданием УМВД России по Пензенской области одиночный пикет с требованием исключить из состава общественного совета при полиции бывшего сотрудника ФСБ на пенсии и учредителя одного из сетевых СМИ Александра Тузова, который, по собственному признанию, живет на иждивении супруги-госслужащей, за что его пристыдили интернет-пользователи. Виктор Хомец по очереди держал в руках два плаката — «Иждивенцу Тузову не место в общественном совете при УМВД!» и «Иждивенец Тузов позорит полицию!»

В тот же день в отношении активиста был составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», его сутки продержали в полиции. При этом суд дважды — 21 и 25 сентября — возвращал полиции материалы на доработку.



27 сентября председатель Ленинского районного суда Пензы Светлана Шубина, рассмотрев административное дело в отношении Виктора Хомца, назначила оппозиционеру 10 суток ареста.

