У здания МВД в Москве прошла акция в поддержку Виктора Хомца

Пенза, 6 октября 2018. PenzaNews. Сторонники «Левого фронта» провели в Москве акцию солидарности с координатором пензенского отделения движения Виктором Хомцом, которому ранее суд назначил 10 суток административного ареста, признав его виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
Фото: пресс-служба «Левого фронта»
Акция прошла в виде одиночных пикетов у здания министерства внутренних дел Российской Федерации на улице Житной в минувшую пятницу, 5 октября.
Активисты поочередно держали в руках плакаты с надписью «Виктор Хомец должен быть на свободе!»