Суд вновь вернул полиции материалы дела в отношении пензенца, пикетировавшего УМВД

Пенза, 26 сентября 2018. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы во второй раз отказался рассматривать административное дело о нарушении установленного порядка организации либо проведения пикетирования в отношении координатора реготделения движения «Левый фронт» Виктора Хомца, который 20 сентября провел акцию у здания УМВД, и вновь вернул полиции материалы на доработку.
Фото: пресс-служба реготделения «Левого фронта»
В минувший вторник, 25 сентября, судья Светлана Шубина пришла к выводу о том, что сотрудники правоохранительных органов так и не устранили ряд существенных нарушений, на которые ее коллега Наталья Прошина указала еще на прошлой неделе.
В пресс-службе реготделения «Левого фронта» отметили, что о дате предстоящего судебного заседания оппозиционер будет уведомлен по телефону — предположительно, оно пройдет в ближайшие два дня.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 20 сентября 2018 года региональный координатор движения «Левый фронт» Виктор Хомец провел перед зданием УМВД России по Пензенской области одиночный пикет с требованием исключить из состава общественного совета при полиции бывшего сотрудника ФСБ на пенсии и учредителя одного из сетевых СМИ Александра Тузова, который, по собственному признанию, живет на иждивении супруги-госслужащей, за что его пристыдили интернет-пользователи.
В связи с этим председатель общественного совета при УМВД России по Пензенской области Глеб Синцов заявил, что обсудит со своими заместителями — Ольгой Логвиной и Сергеем Казаковым — неподобающее поведение члена совещательного органа.
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