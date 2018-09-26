Суд вновь вернул полиции материалы дела в отношении пензенца, пикетировавшего УМВД Общество

Пенза, 26 сентября 2018. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы во второй раз отказался рассматривать административное дело о нарушении установленного порядка организации либо проведения пикетирования в отношении координатора реготделения движения «Левый фронт» Виктора Хомца, который 20 сентября провел акцию у здания УМВД, и вновь вернул полиции материалы на доработку.

Фото: пресс-служба реготделения «Левого фронта»

В минувший вторник, 25 сентября, судья Светлана Шубина пришла к выводу о том, что сотрудники правоохранительных органов так и не устранили ряд существенных нарушений, на которые ее коллега Наталья Прошина указала еще на прошлой неделе.

В пресс-службе реготделения «Левого фронта» отметили, что о дате предстоящего судебного заседания оппозиционер будет уведомлен по телефону — предположительно, оно пройдет в ближайшие два дня.

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В Пензе член общественного совета при полиции нецензурно выразился у здания УМВД

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 20 сентября 2018 года региональный координатор движения «Левый фронт» Виктор Хомец провел перед зданием УМВД России по Пензенской области одиночный пикет с требованием исключить из состава общественного совета при полиции бывшего сотрудника ФСБ на пенсии и учредителя одного из сетевых СМИ Александра Тузова, который, по собственному признанию, живет на иждивении супруги-госслужащей, за что его пристыдили интернет-пользователи.

Проведение акции было приурочено к заседанию совещательного органа, на котором планировалось рассмотреть обращения исполнительного директора фонда «Гражданский Союз» Олега Шарипкова и главы комитета Госдумы РФ по делам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой по поводу деятельности Александра Тузова, в том числе на ее соответствие кодексу этики .

Виктор Хомец по очереди держал в руках два плаката — «Иждивенцу Тузову не место в общественном совете при УМВД!» и «Иждивенец Тузов позорит полицию!»

На заседании, которое состоялось в закрытом для СМИ режиме, Александра Тузова не стали исключать из общественного совета при пензенском УМВД, а Виктора Хомца после пикета сутки продержали в полиции.

Позднее стало известно, что Александр Тузов, направляясь на заседание, нецензурно выразился у главного здания полиции, открытого в мае 2017 года с участием министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.

В связи с этим председатель общественного совета при УМВД России по Пензенской области Глеб Синцов заявил, что обсудит со своими заместителями — Ольгой Логвиной и Сергеем Казаковым — неподобающее поведение члена совещательного органа.