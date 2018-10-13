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Восстановление кровли дома на улице Крупской в Пензе начнут с 15 октября

15:05 | 13.10.2018 | Общество

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Пенза, 13 октября 2018. PenzaNews. Восстановление кровли многоквартирного дома №27 на улице Крупской в Пензе будет начато с предстоящего понедельника, 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Восстановление кровли дома на улице Крупской в Пензе начнут с 15 октября

Фото: Penza-gorod.ru

В субботу, 13 октября, подрядчик осуществляет демонтаж разгрузочных стоек. Этот процесс завершен на 80%.

Затем предстоит ряд мероприятий по установке оконных и балконных блоков.

10 июня произошел взрыв газа на третьем этаже четырехэтажного кирпичного жилого дома №27 на улице Крупской в Пензе. В результате случившегося пострадал сотрудник АО «Метан», которого вызвали жильцы из-за подозрительного запаха в здании. Впоследствии он был прооперирован.

На следующий день после взрыва в качестве требуемого срока на ремонт были названы две недели.

9 июля мэр Виктор Кувайцев сообщил, что на восстановление дома потребуется около 1,5 месяцев.

1 октября он дал на эти работы 10 дней.

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