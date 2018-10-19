Валентин Журавлев признан банкротом Общество

Пенза, 19 октября 2018. PenzaNews. 81-летний заслуженный строитель России Валентин Журавлев, с 1990 года руководивший компанией «Пензастрой», которая на протяжении многих лет ассоциировалась у жителей региона с надежностью и качеством, но в конечном итоге оказалась несостоятельной, признан банкротом.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», соответствующее решение Арбитражный суд Пензенской области принял еще 19 сентября по итогам рассмотрения заявления самого Валентина Журавлева.

Свою просьбу он обосновал наличием неисполненных денежных обязательств перед кредиторами на сумму более 154 млн. рублей. Они подтверждены решением Ленинского районного суда Пензы от 7 февраля 2018 года и постановлением Пензенского областного суда от 15 мая 2018 года.

На момент подачи заявления должник получал доход в виде пенсии по старости.

Как следует из справки управления ФНС России по Пензенской области от 12 июля, в качестве индивидуального предпринимателя он не зарегистрирован.

Вместе с тем Валентин Журавлев является соучредителем обанкротившегося ООО «Третий этаж» (номинальная стоимость доли — 70 тыс. рублей, размер доли — 68%).

По состоянию на август текущего года объектов недвижимости в собственности у Валентина Журавлева не имелось. Однако ему принадлежит автомобиль «Toyota».

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Учитывая эти обстоятельства, суд счел возможным удовлетворить ходатайство заслуженного строителя страны о признании несостоятельным (банкротом) и ввести в отношении него процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев.

Финансовым управляющим Валентина Журавлева стала член ассоциации «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (СРО ААУ «Евросиб») Юлия Мальцева. Ей утверждено вознаграждение в размере 25 тыс. рублей с выплатой единовременно за счет средств должника.

Судебное заседание по итогам проведения процедуры реализации имущества назначено на 14 марта 2019 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», «Пензастрой» во главе с Валентином Журавлевым за последние годы не сумел ввести в эксплуатацию несколько объектов долевого строительства. Это дома на улицах 8 Марта, Ново-Казанской, Рахманинова, ЖК «Райки» и «Лукоморье».