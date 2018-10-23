«Термодом» следует договоренностям и ведет активные работы по достройке ЖК «Райки» Общество

Пенза, 23 октября 2018. PenzaNews. Производственно-коммерческая фирма «Термодом», которая в рамках достигнутой устной договоренности с правительством области и губернатором Иваном Белозерцевым еще в начале октября вышла на стройплощадку ЖК «Райки» на улице Пушкина в Пензе, чтобы как можно быстрее выполнить работы, направленные на ввод в эксплуатацию первой очереди проблемного дома, продолжает следовать ранее утвержденному графику, несмотря на появление информации о том, что данным объектом заинтересовалась группа «Рисан».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

О своей деятельности застройщик информирует дольщиков через Instagram, где сообщается, что к настоящему времени завершен ремонт кровли, проведена ее консервация к зиме. Кроме того, закрыт контур дома: остекление выполнено везде, где оно предусмотрено. Это должно защитить здание от воздействия осадков и низких температур.

Помимо этого, на объекте собран и установлен башенный кран, завезенный на прошлой неделе. С его помощью планируется поднять на крышу модульную котельную, а также осуществлять доставку строительных материалов на верхние этажи.

Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews», которому удалось попасть на стройплощадку, на сегодняшний день на первой очереди ЖК «Райки» заняты несколько десятков человек. Для оперативности «Термодом» привлек двух субподрядчиков — компании «Мега» и «Нептун-Лтд».

Так, три звена, в каждое из которых входят по два сварщика и два слесаря, занимаются сантехническими работами в подвале.

Примерно десять человек утепляют фасад здания.

Кроме того, на объекте трудятся электрики.

Также выполняется необходимая подготовка к пуску тепла, который, согласно озвученным ранее данным, ориентировочно планируется осуществить в феврале.

В той части дома, которая относится к первой очереди ЖК «Райки», можно увидеть завезенные и аккуратно складированные материалы. По сравнению со второй очередью, где также установлен башенный кран, наблюдается большее оживление.

Как сообщил ИА «PenzaNews» главный инженер ООО «ПКФ «Термодом» Андрей Пчелинцев, компания следует ранее утвержденному плану.

По его словам, информация о том, что достройкой первой очереди намерена заняться группа «Рисан», на ход работ никак не повлияла, так как «была договоренность с губернатором», условия которой «Термодом» выполняет.

В свою очередь специалисты, трудившиеся на стройплощадке, пояснили, что их выходу на объект предшествовала длительная подготовка, в том числе в части проведения геодезических работ и оформления необходимой документации — никакая другая компания к этому интереса до последнего времени не проявляла.

В пресс-службе ООО «ПКФ «Термодом» сложившуюся ситуацию комментируют неохотно, однако подтвердили, что застройщик уже понес расходы, которые оцениваются в миллионы рублей. При этом конкретную сумму в организации не назвали.

В холдинге заявили, что не видят оснований нарушать достигнутые с региональной властью договоренности, касающиеся решения проблемы дольщиков.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 9 октября в ходе выездного совещания, которое провел губернатор Иван Белозерцев, стало известно, что между областным правительством и ПКФ «Термодом» во главе с Рафиком Ибрагимовым достигнута устная договоренность о завершении строительства первой очереди ЖК «Райки» и проблемного дома на улице 8 Марта. Их возведение начинала компания «Пензастрой», впоследствии признанная банкротом.

Вопрос о новом застройщике преподносился как решенный.

21 октября Иван Белозерцев сообщил в «Твиттере», что «Рисан» готов достроить первую очередь ЖК «Райки» раньше «Термодома». При этом ранее представители ООО «Строительная группа «Рисан», которую в мае 2018 года возглавила Ольга Канакина, сменившая на этом посту Сергея Лисовола, публично не изъявляли желания взяться за достройку части дома на улице Пушкина и выполнить работу быстрее конкурента.