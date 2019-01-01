«Рисан» готов достроить первую очередь ЖК «Райки» быстрее «Термодома» — губернатор Общество

Пенза, 21 октября 2018. PenzaNews. Группа «Рисан» готова достроить первую очередь жилого комплекса «Райки» на улице Пушкина в Пензе раньше холдинга «Термодом», который в рамках достигнутой устной договоренности с областным правительством уже завез башенный кран на площадку для решения проблемы дольщиков. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Компания «Рисан» готова достроить первую очередь ЖК «Райки» летом 2019 года. Это гораздо раньше, чем планирует «Термодом», — написал в микроблоге «Твиттер» глава региона, который находится в отпуске на Северном Кавказе.

По словам Ивана Белозерцева, окончательное решение по поводу того, какая организация будет достраивать первую очередь дома, планируется принять не раньше предстоящего четверга.

«Для меня важнее всего люди, которые хотят въехать в свои квартиры как можно быстрее. Окончательное решение приму после 25 октября», — пояснил губернатор.

Компания Рисан готова достроить первую очередь ЖК Райки летом 2019 года. Это гораздо раньше, чем планирует Термодом. Для меня важнее всего-люди, которые хотят въехать в свои квартиры как можно быстрее. Окончательное решение приму после 25 октября. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) October 21, 2018

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», изначально группе «Рисан» было предложено завершить возведение проблемного дома на улице 8 Марта в Пензе. Его строительство — так же, как и ЖК «Райки» — начинала компания «Пензастрой». Впоследствии она и ее руководитель Валентин Журавлев были признаны банкротами.

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В мае 2018 года председатель правительства Пензенской области Николай Симонов проинформировал, что «Рисан» не дал согласия на достройку объекта на улице 8 Марта.

Вместе с тем 9 октября в ходе выездного совещания, которое провел губернатор Иван Белозерцев, стало известно, что между областным правительством и ПКФ «Термодом» во главе с Рафиком Ибрагимовым достигнута устная договоренность о завершении строительства данного объекта, а также первой очереди ЖК «Райки».

При этом вопрос о новом застройщике преподносился как решенный, а представители ООО «Строительная группа «Рисан», которую в мае 2018 года возглавила Ольга Канакина, сменившая на этом посту Сергея Лисовола, публично не изъявляли желания взяться за достройку части дома на улице Пушкина и выполнить работу быстрее конкурента.