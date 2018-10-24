На дольщиков пытаются переложить ответственность за ситуацию с «Термодомом» — Малышев Общество

Пенза, 24 октября 2018. PenzaNews. Решение о том, что достраивать первую очередь ЖК «Райки» на улице Пушкина в Пензе будет группа «Рисан», а не компания «Термодом», которая вышла на стройплощадку в начале октября, фактически уже принято руководством региона, а соответствующее ходатайство дольщиков требовалось лишь для того, чтобы переложить на них ответственность за несоблюдение достигнутых ранее договоренностей. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказал заместитель главного редактора газеты «Улица Московская» Евгений Малышев, выполняющий функции пресс-секретаря «Бездомного полка», в который объединились обманутые дольщики.

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«Мне кажется, что на нас просто пытаются переложить ответственность за тот казус, который происходит сейчас с компанией «Термодом», — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что это его личное мнение.

Комментируя в целом сложившуюся ситуацию, он назвал ее некрасивой.

«Я на самом деле шокирован тем, как вообще все повернулось. Меня также озадачивает, что [генеральный директор холдинга «Термодом»] Ибрагимов Рафик Анверович и губернатор [Иван Белозерцев] пожали руки, а через три недели уже все оказывается по-другому, и губернатор пишет в «Твиттере» такие вещи», — отметил Евгений Малышев.

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Он сообщил, что в ходе состоявшейся ранее встречи дольщиков с генеральным директором ООО «Строительная группа «Рисан» Ольгой Канакиной воздержался от голосования за компанию, которая должна достраивать первую очередь проблемного дома.

«Как человек, который с конца прошлого года работал вместе с активистами над решением всего этого, я реально видел ту помощь огромную, которую оказывал «Термодом», в частности, начальник юридического отдела Елена Александровна Табаченкова, которая просто […] «ночевала» в правительстве, в Минстрое, в городской администрации», — пояснил собеседник агентства.

Евгений Малышев добавил, что появление «Рисана» в тот момент, когда значительная часть проблем уже решена — «это праздник со слезами на глазах», так как дольщикам «недвусмысленно намекают», что они должны въехать в свои квартиры именно благодаря этому застройщику.

На вопрос о том, кто намекает на это, представитель «Бездомного полка» конкретного ответа не дал.

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«Сами по себе обстоятельства, записи в «Твиттерах», разговоры с должностными лицами», — сказал он.

Евгений Малышев предположил, что у «Рисана», который, по его словам, «поступил как бизнес-структура», есть собственные причины выйти на эту стройплощадку.

«Лично я как дольщик, который оказался в эпицентре всех этих событий, могу только надеяться на то, что нас в очередной раз не обманут», — отметил собеседник агентства, добавив, что если это все же произойдет, то «это будет апофеоз какого-то большого вранья».

По его словам, сегодняшняя ситуация вселяет некое чувство неуверенности.

«Когда все было решено и все ударили по рукам, выясняется, что еще ничего, оказывается, не решено», — констатировал Евгений Малышев.