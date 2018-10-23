Дольщики решили ходатайствовать о достройке первой очереди ЖК «Райки» группой «Рисан» Общество

Пенза, 23 октября 2018. PenzaNews. Восемь членов инициативной группы дольщиков ЖК «Райки» подписали адресованное губернатору Ивану Белозерцеву ходатайство о том, чтобы первую очередь проблемного дома на улице Пушкина достраивала компания «Рисан», а не холдинг «Термодом», который еще в начале октября вышел на объект в рамках достигнутой устной договоренности с правительством Пензенской области и главой региона.

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По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», в ходатайстве, подписание которого состоялось в офисе «Рисана» во вторник, 23 октября, обозначен ряд принципиальных условий.

В частности, люди, несколько лет назад вложившие деньги в жилье, которое начинала возводить компания «Пензастрой», впоследствии признанная банкротом, настаивают на том, чтобы группа «Рисан» достраивала первую очередь ЖК «Райки» по процедуре смены застройщика без каких-либо доплат со стороны дольщиков и сдала объект не позднее июня 2019 года.

Подписанию данного ходатайства предшествовала встреча генерального директора ООО «Строительная группа «Рисан» Ольги Канакиной с дольщиками ЖК «Райки», состоявшаяся в концертном зале «Молодежный» в Пензе накануне. В ней приняли участие около 100 человек.

Одним из обсуждавшихся вопросов стало возведение 7-этажного паркинга, земля под который, согласно озвученным данным, стоит примерно 80 млн. рублей и до настоящего времени не выкуплена, а строительство оценивается в 280 млн. рублей.

Дольщики выразили тревогу, что без паркинга не удастся получить разрешение на ввод дома в эксплуатацию. В итоге они решили согласиться на предложенные «Рисаном» условия, если им не придется вкладывать деньги в возведение данного сооружения.

Представители власти в этой встрече не участвовали.

Вместе с тем на ней как частное лицо присутствовал депутат Пензенской городской думы от «Единой России» Сергей Лисовол, который весной 2018 года освободил пост генерального директора ООО «СГ «Рисан», но остался в составе совета директоров компании.

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«Термодом» следует договоренностям и ведет активные работы по достройке ЖК «Райки»

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ноябре 2017 года губернатор Иван Белозерцев в ходе объезда проблемных объектов долевого строительства предложил, чтобы дом на улице Пушкина продолжила возводить компания «Ревьера», которую возглавляет Ашот Акопян. Однако организация на это согласия не дала.

Впоследствии вопрос о достройке первой очереди ЖК «Райки» прорабатывала производственно-коммерческая фирма «Термодом» во главе с Рафиком Ибрагимовым.

9 октября 2018 года, когда губернатор Иван Белозерцев повторно посетил стройплощадки проблемных домов, стало известно, что между областным правительством и ПКФ «Термодом» достигнута устная договоренность о завершении строительства первой очереди ЖК «Райки» и проблемного дома на улице 8 Марта. Вопрос о новом застройщике преподносился как решенный.

Однако 21 октября Иван Белозерцев сообщил в «Твиттере», что «Рисан» готов достроить первую очередь ЖК «Райки» раньше «Термодома». При этом ранее представители ООО «Строительная группа «Рисан», которую в мае 2018 года возглавила Ольга Канакина, сменившая на этом посту Сергея Лисовола, публично не изъявляли желания взяться за достройку части дома на улице Пушкина и выполнить работу быстрее конкурента.

К этому моменту «Термодом» уже завез на стройплощадку башенный кран и начал работы в соответствии с утвержденным графиком.