Ольга Канакина прокомментировала информацию о планах «Рисана» по достройке ЖК «Райки» Общество

Пенза, 22 октября 2018. PenzaNews. Генеральный директор ООО «Строительная группа «Рисан» Ольга Канакина подтвердила ИА «PenzaNews», что компания готова достроить первую очередь жилого комплекса «Райки», возведение которого начинал «Пензастрой», признанный впоследствии банкротом, при этом окончательное решение остается за дольщиками.

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«Сегодня будет встреча с дольщиками жилого комплекса «Райки», и после этой встречи можно будет говорить о каких-то договоренностях», — сказала собеседница агентства, добавив, что никакие документы еще не подписаны.

На вопрос о том, в рамках какой именно процедуры «Рисан» намерен выйти на стройплощадку, Ольга Канакина ответила, что об этом, а также о конкретных сроках ввода дома в эксплуатацию пока говорить преждевременно.

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«Если жители данного дома изъявят желание, чтобы их [жилье] достроила компания «Термодом», значит, будет достраивать компания «Термодом». Если они большинством [голосов] изъявят желание, чтобы достроила компания «Рисан», значит, будет компания «Рисан», и тогда мы сможем сказать, по какой процедуре мы пойдем», — пояснила она.

По словам руководителя СГ «Рисан», около месяца назад инициативная группа дольщиков ЖК «Райки» обратилась в компанию с просьбой о достройке проблемного дома.

«Мы рассмотрели возможность и поняли, что да, мы сможем», — сказала Ольга Канакина.

При этом она не смогла ответить на вопрос о том, почему информация о планах «Рисана» по достройке первой очереди дома на улице Пушкина появилась в публичном пространстве уже после того, как холдинг «Термодом» завез на объект башенный кран.

«Мы не общались с «Термодомом», поэтому я не готова ответить на этот вопрос», — заявила собеседница агентства.

Вместе с тем она отметила, что в понедельник, 22 октября, в «Рисан» также обратились дольщики ЖК «Лукоморье» в Засечном, но решение по этому объекту еще не принято.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», изначально группе «Рисан» было предложено завершить возведение проблемного дома на улице 8 Марта в Пензе. Его строительство — так же, как и ЖК «Райки» — начинала компания «Пензастрой». Впоследствии она и ее руководитель Валентин Журавлев были признаны банкротами.

В мае 2018 года председатель правительства Пензенской области Николай Симонов проинформировал, что «Рисан» не дал согласия на достройку объекта на улице 8 Марта.

Вместе с тем 9 октября в ходе выездного совещания, которое провел губернатор Иван Белозерцев, стало известно, что между областным правительством и ПКФ «Термодом» во главе с Рафиком Ибрагимовым достигнута устная договоренность о завершении строительства данного объекта, а также первой очереди ЖК «Райки».

При этом вопрос о новом застройщике преподносился как решенный, а представители ООО «Строительная группа «Рисан», которую в мае 2018 года возглавила Ольга Канакина, сменившая на этом посту Сергея Лисовола, публично не изъявляли желания взяться за достройку части дома на улице Пушкина и выполнить работу быстрее конкурента.

21 октября губернатор Иван Белозерцев сообщил в «Твиттере», что «Рисан» готов достроить первую очередь ЖК «Райки» раньше «Термодома».