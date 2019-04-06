EN
18:08:54 Суббота, 6 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе наградили победителей олимпиады, посвященной памяти Лаврентия Загоскина

11:31 | 06.04.2019 | Общество

Печать

Пенза, 6 апреля 2019. PenzaNews. Победители пятой областной географо-краеведческой олимпиады школьников, посвященной памяти морского офицера, исследователя Русской Америки Лаврентия Загоскина, награждены в ходе торжественного мероприятия в литературном музее Пензы.

В Пензе наградили победителей олимпиады, посвященной памяти Лаврентия Загоскина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Обращаясь к собравшимся, координатор олимпиады, член совета пензенского регионального отделения Русского географического общества (РГО) Наталья Филатова поблагодарила участников и отметила их высокий интерес к возможности проверить собственные знания в области географии и краеведения.

«Главная цель нашей олимпиады — это привитие любви к родному краю через развитие знаний о нем», — пояснила она, добавив, что значительное количество вопросов было посвящено первопроходцу Лаврентию Загоскину.

Затем дипломы и подарки, предоставленные генеральным директором ООО «Гелиос» Алексеем Шпагиным, были вручены 20 победителям и призерам из школ Кикино, Башмаково, Заречного и Пензы.

В продолжение мероприятия председатель реготделения РГО Игорь Пантюшов рассказал о проекте «Возвращение к родным берегам» и привел интересные факты из жизни путешественника.

Читайте также

Загоскин может быть примером, как в мирное время служить Отечеству — Игорь Пантюшов

После этого он предложил учащимся присоединиться к проекту и предложить новые идеи по увековечиванию памяти заслуженных земляков.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце 2017 года стартовал проект «Возвращение к родным берегам», посвященный 210-летию со дня рождения мореплавателя Лаврентия Загоскина. В его рамках были проведены так называемые «Загоскинские уроки» в школах, выполнена объемная исследовательская работа в Пензенской, Рязанской областях и Санкт-Петербурге, организованы выставки и другие мероприятия, а также установлен бюст путешественника вблизи музея народного творчества в Пензе.

В декабре 2018 года началась реализация второй части проекта «Возвращение к родным берегам». Она предусматривает сбор информации о малоизученных фактах из жизни Лаврентия Загоскина, исследовательскую работу в его родном селе Николаевка, а также открытие там памятника.

Работа по увековечению памяти морского офицера проводится реготделением РГО при поддержке Фонда президентских грантов.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе библиотекари из 11 городов поделятся опытом работы Житель Сердобска оштрафован на 50 тыс. рублей за уклонение от армии
В Пензе полиция, банки и операторы связи объединят усилия для борьбы с мошенниками Пензенская «Лагуна-УОР» одержала победу в первом матче финала ЧР
Пензенцы, ограниченные в праве управления транспортом, задолжали почти 200 млн. рублей Пензенские гимнастки успешно выступили на соревнованиях в Сингапуре
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама