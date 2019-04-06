В Пензе наградили победителей олимпиады, посвященной памяти Лаврентия Загоскина Общество

Пенза, 6 апреля 2019. PenzaNews. Победители пятой областной географо-краеведческой олимпиады школьников, посвященной памяти морского офицера, исследователя Русской Америки Лаврентия Загоскина, награждены в ходе торжественного мероприятия в литературном музее Пензы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Обращаясь к собравшимся, координатор олимпиады, член совета пензенского регионального отделения Русского географического общества (РГО) Наталья Филатова поблагодарила участников и отметила их высокий интерес к возможности проверить собственные знания в области географии и краеведения.

«Главная цель нашей олимпиады — это привитие любви к родному краю через развитие знаний о нем», — пояснила она, добавив, что значительное количество вопросов было посвящено первопроходцу Лаврентию Загоскину.

Затем дипломы и подарки, предоставленные генеральным директором ООО «Гелиос» Алексеем Шпагиным, были вручены 20 победителям и призерам из школ Кикино, Башмаково, Заречного и Пензы.

В продолжение мероприятия председатель реготделения РГО Игорь Пантюшов рассказал о проекте «Возвращение к родным берегам» и привел интересные факты из жизни путешественника.

Читайте также

Загоскин может быть примером, как в мирное время служить Отечеству — Игорь Пантюшов

После этого он предложил учащимся присоединиться к проекту и предложить новые идеи по увековечиванию памяти заслуженных земляков.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце 2017 года стартовал проект «Возвращение к родным берегам», посвященный 210-летию со дня рождения мореплавателя Лаврентия Загоскина. В его рамках были проведены так называемые «Загоскинские уроки» в школах, выполнена объемная исследовательская работа в Пензенской, Рязанской областях и Санкт-Петербурге, организованы выставки и другие мероприятия, а также установлен бюст путешественника вблизи музея народного творчества в Пензе.

В декабре 2018 года началась реализация второй части проекта «Возвращение к родным берегам». Она предусматривает сбор информации о малоизученных фактах из жизни Лаврентия Загоскина, исследовательскую работу в его родном селе Николаевка, а также открытие там памятника.

Работа по увековечению памяти морского офицера проводится реготделением РГО при поддержке Фонда президентских грантов.